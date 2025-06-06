Британская королевская семья подготовила план на случай смерти принцессы Кэтрин
Британская королевская семья разработала план действий на случай, если принцесса Уэльская скончается от рака. Протокол получил кодовое название, которое придумал ее муж, принц Уильям. Об этом сообщает французское издание Le Figaro со ссылкой на книгу журналиста Бертрана Декерса «Кейт: тот самый день, когда…».
Книга на французском языке поступит в продажу 11 июня, однако изложенные в ней факты уже вызвали резонанс благодаря своей сенсационности.
Поскольку каждому похоронному протоколу для члена королевской семьи присваивается название в честь моста, для Кейт Миддлтон оно звучало как «Операция Рединг-мост» (Reading Bridge). Когда умерла королева Елизавета II, ее похоронный план назывался «Лондонский мост». По словам Бертрана Декерса, кодовое название для Кейт выбрал лично принц Уильям — это было глубоко продуманное решение.
«Рединг — это город в Беркшире, где Кейт родилась 9 января 1982 года. Сокращение названия — O.R.B. — отсылает к одному из самых символичных драгоценных предметов в Тауэре — державе, увенчанной крестом. Она символизирует землю, управляемую Богом, и вкладывается в левую руку каждого монарха в день коронации», — пояснил автор книги, который утвержает, что получил эту информацию от «особого источника» в окружении королевской семьи.
Такой выбор, по его словам, — «почти признание в любви» со стороны принца Уильяма. Это внимание к деталям контрастирует с обычно сдержанным характером наследника британского престола и говорит о серьезности ситуации, которую пережила королевская чета.
Ранее брат принцессы Уэльской Джеймс Миддлтон рассказывал о том, как их семья переживала трудный период после объявления диагноза. Родные 43-летней Кейт, включая Уильяма и троих детей пары, старались быть рядом и оказывать ей максимальную поддержку. Джеймс назвал этот этап «тяжелым временем», подчеркнув, что борьба с болезнью сплотила всех членов семьи.
Принцесса Кэтрин посетила Королевскую больницу Марсден, где сама проходила лечение от рака (январь 2025)
О существовании протокола на случай смерти стало известно уже после того, как принцесса Кэтрин объявила о наступлении ремиссии. Напомним, в начале 2024 года она была госпитализирована для плановой операции. Через несколько месяцев принцесса заявила, что у нее обнаружили рак. Полгода спустя после начала терапии Кейт завершила лечение. Вскоре она вернулась к выполнению королевских обязанностей и стала чаще появляться на публике: в середине мая впервые за два года она посетила садовую вечеринку в Букингемском дворце, а позже приняла участие в церемонии на фрегате в Шотландии.