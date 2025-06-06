Британская королевская семья подготовила план на случай смерти принцессы Кэтрин

О существовании протокола на случай смерти стало известно уже после того, как принцесса Кэтрин объявила о наступлении ремиссии. Напомним, в начале 2024 года она была госпитализирована для плановой операции. Через несколько месяцев принцесса заявила, что у нее обнаружили рак. Полгода спустя после начала терапии Кейт завершила лечение. Вскоре она вернулась к выполнению королевских обязанностей и стала чаще появляться на публике: в середине мая впервые за два года она посетила садовую вечеринку в Букингемском дворце, а позже приняла участие в церемонии на фрегате в Шотландии.