"Мне не хочется петь, и для меня это знак..." У солиста группы a-ha диагностировали болезнь Паркинсона

Сообщение об этом появилось на официальном сайте музыкальной группы в среду, 4 июня. В разговоре с биографом группы Мортен Харкет отметил, что у него «не было проблем с принятием диагноза», однако о его болезни до публичного заявления знали только несколько человек из его ближайшего окружения. «Часть меня хотела рассказать об этом. Как я уже сказал, признание диагноза не было для меня проблемой. Меня останавливала моя потребность в тишине и покое для работы. Я стараюсь изо всех сил, чтобы не допустить упадка всей моей системы. Это сложный баланс между приемом лекарств и управлением их побочными эффектами», — сказал Мортен, которому в этом году исполнится 66 лет.