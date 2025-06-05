"Мне не хочется петь, и для меня это знак..." У солиста группы a-ha диагностировали болезнь Паркинсона
Врачи диагностировали болезнь Паркинсона у 65-летнего вокалиста группы a-ha, обладателя голоса диапазоном 5 октав Мортена Харкета. В 80-е музыканта признали лучшим вокалистом Европы.
Сообщение об этом появилось на официальном сайте музыкальной группы в среду, 4 июня. В разговоре с биографом группы Мортен Харкет отметил, что у него «не было проблем с принятием диагноза», однако о его болезни до публичного заявления знали только несколько человек из его ближайшего окружения. «Часть меня хотела рассказать об этом. Как я уже сказал, признание диагноза не было для меня проблемой. Меня останавливала моя потребность в тишине и покое для работы. Я стараюсь изо всех сил, чтобы не допустить упадка всей моей системы. Это сложный баланс между приемом лекарств и управлением их побочными эффектами», — сказал Мортен, которому в этом году исполнится 66 лет.
В 2024 году норвежский певец перенес операцию на мозге в клинике в США. В левую часть его мозга были имплантированы электроды, соединенные с устройством, похожим на кардиостимулятор, которое находится под кожей в верхней части грудной клетки и посылает электрические импульсы через электроды в мозг. Благодаря глубокой стимуляции мозга многие из симптомов болезни Паркинсона практически исчезли.
Отвечая на вопрос биографа о том, может ли он петь и достаточно контролировать свой голос для этого, Мортен сказал: «Я на самом деле не знаю. Мне не хочется петь, и для меня это знак... Вопрос в том, смогу ли я выразить себя голосом. При нынешнем положении дел это исключено».
«Не беспокойтесь обо мне... Будьте хорошими слугами природы, самой основы нашего существования, и заботьтесь об окружающей среде, пока это еще возможно. Тратьте свою энергию и усилия на решение реальных проблем и знайте, что обо мне заботятся», — обратился Мортен Харкет к поклонникам.
За свою карьеру норвежская синти-поп-группа a-ha выпустила восемь студийных альбомов, тираж которых превысил 100 миллионов копий. Наибольшую популярность группе принес хит «Take On Me» из ее дебютного альбома 1985 года «Hunting High and Low». В 1992 году король Норвегии Харальд V посвятил Харкета и других музыкантов a-ha в рыцари за их заслуги в области норвежской музыки.
Болезнь Паркинсона является прогрессирующим заболеванием нервной системы. У больных недугом наблюдается тремор рук и ног, неустойчивость при ходьбе, замедленность движений, скованность мышц, утрата мимики и изменение речи.