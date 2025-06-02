"Мне было так ужасно одиноко": в Сети появилось письмо принцессы Дианы, написанное через два дня после ее свадьбы
Редкие предметы, рассказывающие историю жизни принцессы Дианы и дающие представление о британской королевской семье, теперь выставлены на аукцион, включая рукописное письмо, написанное через два дня после ее свадьбы с будущим королем Чарльзом.
Julien's Auctions представляет выдающуюся коллекцию "Стиль принцессы Дианы и королевская коллекция", включающую более 300 исторических предметов, в одном из крупнейших аукционов вещей, которые когда-то принадлежали покойной принцессе Уэльской.
Среди множества потрясающих предметов одежды, представленных на аукционе, который начнется 26 июня в отеле The Peninsula Beverly Hills, есть особенно ценный экспонат. Коллекция содержит рукописное, подписанное письмо принцессы Дианы Марку Симпсону, лакею Букингемского дворца.
Письмо датировано 31 июля 1981 года, всего через два дня после ее свадьбы с принцем Чарльзом.
"Это один из моих любимых предметов", — говорит Мартин Нолан, соучредитель и исполнительный директор Julien's Auctions, в интервью PEOPLE во время предварительного просмотра лотов аукциона. "Это буквально через пару дней после того, как она вышла замуж. Она уже жила в Букингемском дворце, переходя от обычной жизни к жизни в качестве члена королевской семьи и будущей королевы", — объясняет Нолан.
"Так что ей пришлось учиться у королевы-матери и королевы, как делать реверансы и все такое. Но ей было весело с Марком Симпсоном, лакеем. Он был примерно того же возраста, может, чуть старше. И в письме она рассказывает, как одиноко ей было во дворце", — добавляет Нолан.
Письмо гласит:
"Дорогой Марк, я просто хотела поблагодарить тебя за всю ту доброту и терпение, которые ты проявил ко мне с тех пор, как я переехала в Б.Д. (Букингемский дворец). Мое пребывание стало намного легче благодаря твоей компании, ведь мне было так ужасно одиноко, и мы столько смеялись, за это я не могу отблагодарить тебя достаточно. Надеюсь, ты смог насладиться средой и тебе понравилось мое платье? Завтра я уезжаю на "Британию" (яхта), с кучей мужчин вокруг. Придется внимательно следить за Эвелин! Плохая новость в том, что я не съела ни одной порции хлопьев. Как я буду справляться без моих мисок хлопьев... [смайлик]. Огромное спасибо за то, что ты есть — с любовью, Диана".
Также в коллекции "Стиль принцессы Дианы и королевская коллекция" представлены другие рукописные записки и письма. Ряд предметов коллекции связан с благотворительностью, отражая суть "народной принцессы", как называли Диану. "Некоторые платья, которые она продала во время своего собственного аукциона в 1997 году, она уже отдала друзьям", — делится Нолан.
"Так что она звонила им: "Я устраиваю аукцион. Мне нужно вернуть это платье". Разве это не забавно? И, конечно, они его возвращали. В итоге это помогло собрать более 3 миллионов долларов на благотворительность".