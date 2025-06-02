"Мне было так ужасно одиноко": в Сети появилось письмо принцессы Дианы, написанное через два дня после ее свадьбы

"Дорогой Марк, я просто хотела поблагодарить тебя за всю ту доброту и терпение, которые ты проявил ко мне с тех пор, как я переехала в Б.Д. (Букингемский дворец). Мое пребывание стало намного легче благодаря твоей компании, ведь мне было так ужасно одиноко, и мы столько смеялись, за это я не могу отблагодарить тебя достаточно. Надеюсь, ты смог насладиться средой и тебе понравилось мое платье? Завтра я уезжаю на "Британию" (яхта), с кучей мужчин вокруг. Придется внимательно следить за Эвелин! Плохая новость в том, что я не съела ни одной порции хлопьев. Как я буду справляться без моих мисок хлопьев... [смайлик]. Огромное спасибо за то, что ты есть — с любовью, Диана".