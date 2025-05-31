"Я прекрасно понимала, что умираю": певица МакSим впервые откровенно рассказала о том, что видела в коме
После двухмесячной комы в московской клинике певица МакSим вернулась к жизни и впервые поделилась личными переживаниями этого непростого периода. В интервью она рассказала о своем опыте и о том, как изменился ее взгляд на жизнь, а также о новых творческих планах, среди которых – выпуск песни, посвященной перенесенному испытанию.
Два месяца МакSим провела в коме в одной из московских клиник. После всех выпавших на ее долю испытаний певица во многом поменяла свои взгляды на жизнь. Но, вместе с тем, на какое-то время лишилась возможности творить. «Я не писала почти пять лет. У меня были, конечно, наработки всяких треков, с юморцой, как я люблю, или нежных… Но вспоминая, что батюшки молились в церквях на коленях, зная, какое количество людей проявили ко мне небезразличие, я долго думала, какую песню выпустить. Я должна рассказать историю, которую я зарекалась, конечно, рассказывать. Потому что, если много говорить о том, что я видела, находясь в коме, нормальные люди решат, что у меня поехала крыша», — признается Марина в беседе со «СтарХитом».
По словам артистки, главное, в чем она убедилась, — в жизни нужно вести себя хорошо. Ведь независимо от того, верит человек в высшие силы, загробную жизнь или нет, он все равно окажется в том самом месте, из которого ей повезло вернуться. МакSим впервые описала, что видела "там" в новом треке "И правда".
«Не буду вдаваться в детали, это долгая история, не похожая, разумеется, ни на один сон. Я была в таком, скажем, параллельном мире, и прекрасно понимала, что умираю. Хотя не собиралась в общем-то ранее. Мне же [при поступлении в больницу] просто одели масочку, я думала: немного полечат и отпустят, — вспоминает певица. — "Там" было очень спокойно, по ощущениям — будто бы логическое продолжение жизни. Я не испугалась. Помню, что находилась в холоде. Но когда меня облили ледяной водой, ничего не почувствовала. Мимо прошла женщина, услышала следующую фразу: "Видать, молятся за нее"».
Спустя какое-то время ко мне приблизились люди в пальто. И сказали дословно: «С тобой еще хотят проститься». Будучи романтичной натурой, я решила, что речь о моем бывшем молодом человеке. В продолжение они добавили: «Как только простишься, вернешься назад, пообещай!» Я пообещала».
Когда МакSим очнулась и открыла глаза, то сразу поняла, что с ней произошло, где она находится, все четко слышала и видела. Позднее звездная пациентка узнала, что вывести из комы ее рассчитывали разве что в недееспособном виде. «Меня преследовало некое недопонимание… Да, конечно, и дети, и родители, для них мое возвращение имело огромное значение. Но внутри себя… может, это какая-то неблагодарность, но я не знала, почему меня вернули. В чем смысл, что я должна сделать, что исправить, — задавалась она вопросом. — Вскоре мы смогли созвониться с человеком, который задействовал все силы, чтобы меня спасти. Он твердил докторам, мол, пусть в каком угодно виде, лишь бы она выжила! И знаете, я никогда не предлагала ему раньше встретиться, после того, как мы много раз расставались и так далее. И в этот раз, поговорив по телефону 2-3 раза, я поняла, что он не предложит встречу. Может, именно в том-то и был расчет: если мы "простимся", мне придется сразу вернуться, как обещала. Поэтому в песне "И правда…" я прошу его пока не появляться — на всякий случай… до тех пор, пока я не скажу всем спасибо».
Сейчас певица выстроила свой график так, чтобы не переутомляться и совмещать выступления с воспитанием детей, организацией процессов в своей музыкальной школе. Также Марина работает над собственной книгой и готовится к съемкам фильма-байопика. «У меня 3-4 концерта в месяц, всегда очень большие залы, ледовые дворцы. И каждый раз, всматриваясь в толпу со сцены или из-за кулис, я знаю, что больше половины тут молились, чтобы я выжила. Раздаю потом автографы, люди плачут и говорят мне об этом», — заключает МакSим.