"Я прекрасно понимала, что умираю": певица МакSим впервые откровенно рассказала о том, что видела в коме

Когда МакSим очнулась и открыла глаза, то сразу поняла, что с ней произошло, где она находится, все четко слышала и видела. Позднее звездная пациентка узнала, что вывести из комы ее рассчитывали разве что в недееспособном виде. «Меня преследовало некое недопонимание… Да, конечно, и дети, и родители, для них мое возвращение имело огромное значение. Но внутри себя… может, это какая-то неблагодарность, но я не знала, почему меня вернули. В чем смысл, что я должна сделать, что исправить, — задавалась она вопросом. — Вскоре мы смогли созвониться с человеком, который задействовал все силы, чтобы меня спасти. Он твердил докторам, мол, пусть в каком угодно виде, лишь бы она выжила! И знаете, я никогда не предлагала ему раньше встретиться, после того, как мы много раз расставались и так далее. И в этот раз, поговорив по телефону 2-3 раза, я поняла, что он не предложит встречу. Может, именно в том-то и был расчет: если мы "простимся", мне придется сразу вернуться, как обещала. Поэтому в песне "И правда…" я прошу его пока не появляться — на всякий случай… до тех пор, пока я не скажу всем спасибо».