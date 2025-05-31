Женщины его обожают, мужчины ревнуют. Педро Паскаль - от беженца до звезды Голливуда
Педро Паскаль — один из самых востребованных актеров нашего времени, и его жизненная история не менее захватывающая, чем образы на экране. От детства беженца до всемирной славы — это история человека, покорившего Голливуд благодаря упорству и таланту.
Женщины его обожают, мужчины ревнуют. Он — звезда красных дорожек, икона стиля, эталон мужественности и один из самых сексуальных мужчин года по версии журнала People. В апреле ему исполнилось 50, и актерская карьера находится на пике. Недавно завершился второй сезон популярного сериала "The Last of Us", а уже через несколько месяцев Педро Паскаля можно будет увидеть в супергеройском блокбастере "Фантастическая четверка: Первые шаги", а затем — и в новых фильмах саги "Мстители".
От Чили до Америки, от официанта до актера
Педро Паскаль родился 2 апреля 1975 года в Сантьяго, Чили, в семье психолога Вероники Паскаль Урета и врача по вопросам фертильности Хосе Бальмаседы Рьеры. Его родители были политически активны и выступали против режима диктатора Аугусто Пиночета. Когда Педро было всего девять месяцев, семья была вынуждена искать убежище в посольстве Венесуэлы, позже получила политическое убежище в Дании, а затем обосновалась в США. После окончания школы Педро поступил в престижную Школу искусств Нью-Йоркского университета, которую окончил в 1997 году. Он открыл для себя любовь к театру, участвовал в студенческих спектаклях и независимых проектах. Первые годы после университета были тяжелыми — Педро работал официантом, актером массовки и даже постановщиком боевых сцен в театре.
Прорыв с "Игрой престолов"
Переломным моментом в его карьере стал 2014 год, когда Педро получил роль харизматичного Оберина Мартелла в сериале HBO "Игра престолов". Оберин — утонченный, страстный и жаждущий мести принц из Дорна. Игра Педро в этой роли была высоко оценена за глубину и человечность персонажа. «Я был огромным фанатом "Игры престолов" еще до участия в ней. Когда узнал, что мне досталась роль Оберина, буквально не мог в это поверить», — рассказывал Педро в интервью Variety. Трагическая сцена гибели его героя надолго осталась в памяти зрителей и закрепила за Паскалем репутацию актера, способного создавать незабываемые образы даже за короткое экранное время.
После успеха в "Игре престолов" Педро сыграл реального человека — агента Хавьера Пенью — в сериале "Narcos" от Netflix, посвященном нарковойне в Колумбии.
Сериал рассказывал о подъеме и падении империи Пабло Эскобара. «Я изучил много материалов о Пенье. Мне было важно изобразить его с уважением, но и с человеческой стороны. Он не просто герой, он человек с внутренними противоречиями и тяжелыми решениями», — рассказал актер в интервью The Hollywood Reporter. Игра Паскаля была высоко оценена критиками и зрителями, а затем последовал следующий карьерный скачок — участие в культовой франшизе. В 2019 году Педро получил главную роль в сериале "The Mandalorian" — первом онлайн-сериале во вселенной Star Wars. Дин Джарин, или Мандалорец, — таинственный, благородный и надежный герой, который постепенно раскрывает свою человечность через связь с ребенком Грогу (более известным как Малыш Йода). «Играть персонажа, который почти не говорит и не показывает лица, было вызовом. Мне нужно было добиться, чтобы зритель чувствовал его эмоции только через голос, движения и паузы», — рассказал Педро в интервью GQ. Успех сериала был грандиозным, и Паскаль был широко признан за способность создать эмпатичный и многослойный образ, даже не присутствуя физически в некоторых сценах.
Больше, чем работа
Недавно вышла последняя серия второго сезона культового сериала "The Last of Us". Этот проект стал еще одной важной вехой в карьере Педро Паскаля и утвердил его статус одного из самых востребованных и любимых актеров современного телевидения. Паскаль признает, что этот сериал значил для него гораздо больше, чем просто работа — это было глубокое эмоциональное путешествие, помогшее ему самому понять утрату, привязанность и смысл жизни. «Я никогда не забуду последний съемочный день. Я плакал, обнимал Беллу [Рэмзи, вторую главную актрису] и осознал, насколько сильно этот опыт изменил меня».
"The Last of Us" поднял Паскаля на новую ступень славы — особенно в США, Европе и среди фанатов видеоигры, по мотивам которой снят сериал. Сериал стал одним из самых просматриваемых шоу HBO уже в первом сезоне, с рекордными рейтингами и всеобщим признанием критиков. Игра Паскаля была особенно выделена как эмоционально тонкая, болезненная и глубоко человечная. «Это был один из самых сложных проектов в моей жизни. Джоэл — не просто герой, это человек с тяжелым прошлым, и я хотел сыграть его искренне, а не просто стильно», — говорит Паскаль.
Отношения, семья и дружба
Педро известен своей сдержанностью — о его личной жизни почти ничего не известно. Его отношения с семьей, особенно с сестрой Люкс, — крепкие и поддерживающие. Его сестра — трансгендерная женщина, активная защитница прав LGBTQ+, и Педро часто публично выражает гордость за нее. «Моя сестра — одна из самых храбрых людей, которых я знаю. Я бесконечно горжусь ею и тем, что она делает», — сказал он в интервью Esquire.
Давняя дружба Педро с актером Оскаром Айзеком — одно из самых ярких проявлений мужской дружбы в Голливуде. Они работали вместе над несколькими проектами и часто хвалят друг друга в интервью. «С Оскаром у нас общая история. Мы прошли трудные времена, когда пытались выжить в Нью-Йорке как молодые актеры. Это сблизило нас на всю жизнь», — говорит Паскаль.
«Никому ничего не дается без борьбы»
Педро известен как актер, полностью погружающийся в роль. Он интенсивно работает с преподавателями актерского мастерства и режиссерами, чтобы понять психологию каждого персонажа. «Мне важно понять, чего хочет герой, чего он боится и что скрывает. Только тогда я могу оживить его на экране», — объяснил он Deadline. Он не придерживается так называемого методического подхода, но известен своими ритуалами подготовки и глубокой эмоциональной связью с ролью. Многие коллеги признают, что Педро — «щедрый партнер», который всегда думает об общей атмосфере сцены, а не только о своей игре. Педро часто подчеркивает, что его цель — не просто слава или деньги, а возможность создавать образы, которые вдохновляют и отражают человеческий опыт. Он старается выбирать роли, которые бросают вызов как зрителям, так и самому актеру: «Я благодарен за то, что могу жить, занимаясь любимым делом. Но всегда помню, откуда я, и что никому ничего не дается без борьбы».