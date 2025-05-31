Женщины его обожают, мужчины ревнуют. Педро Паскаль - от беженца до звезды Голливуда

Сериал рассказывал о подъеме и падении империи Пабло Эскобара. «Я изучил много материалов о Пенье. Мне было важно изобразить его с уважением, но и с человеческой стороны. Он не просто герой, он человек с внутренними противоречиями и тяжелыми решениями», — рассказал актер в интервью The Hollywood Reporter. Игра Паскаля была высоко оценена критиками и зрителями, а затем последовал следующий карьерный скачок — участие в культовой франшизе. В 2019 году Педро получил главную роль в сериале "The Mandalorian" — первом онлайн-сериале во вселенной Star Wars. Дин Джарин, или Мандалорец, — таинственный, благородный и надежный герой, который постепенно раскрывает свою человечность через связь с ребенком Грогу (более известным как Малыш Йода). «Играть персонажа, который почти не говорит и не показывает лица, было вызовом. Мне нужно было добиться, чтобы зритель чувствовал его эмоции только через голос, движения и паузы», — рассказал Педро в интервью GQ. Успех сериала был грандиозным, и Паскаль был широко признан за способность создать эмпатичный и многослойный образ, даже не присутствуя физически в некоторых сценах.