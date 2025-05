Женщины его обожают, мужчины ревнуют. Педро Паскаль - от беженца до звезды Голливуда

Женщины его обожают, мужчины ревнуют. Он — звезда красных дорожек, икона стиля, эталон мужественности и один из самых сексуальных мужчин года по версии журнала People. В апреле ему исполнилось 50, и актерская карьера находится на пике. Недавно завершился второй сезон популярного сериала "The Last of Us", а уже через несколько месяцев Педро Паскаля можно будет увидеть в супергеройском блокбастере "Фантастическая четверка: Первые шаги", а затем — и в новых фильмах саги "Мстители".