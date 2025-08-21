Первая страна ЕС поднимает лимит скорости до 150 км/ч. Дождемся ли такого в Латвии?
В Чехии на одном из участков автомагистрали вскоре разрешат ездить со скоростью до 150 км/ч — на 20 км/ч быстрее, чем раньше.
Новые знаки разместят вдоль 50-километрового участка дороги между Табором и Ческе-Будеёвице. По данным властей, в конце сентября начнется испытательная эксплуатация этого участка.
На автомагистралях в Чехии действует общее ограничение скорости в 130 км/ч. Как сообщает портал iROZHLAS, новые электронные знаки «150 км/ч» будут включаться только при хорошей погоде и не при плотном движении. В иных условиях ограничение автоматически будет снижаться на 20 км/ч.
СМИ напоминают, что в Австрии уже проводился похожий эксперимент: на участке A1 между Веной и Зальцбургом в 2018–2020 годах тестировалось ограничение скорости до 140 км/ч. Попытка была остановлена по причине повышенных выбросов CO₂.
В большинстве стран Европы ограничение скорости на автомагистралях установлено в 130 км/ч. В Польше есть участки, где можно ехать со скоростью 140 км/ч. В Германии на отдельных участках автобанов вообще нет ограничений скорости.
В Латвии же скоростных шоссе нет. Планы на этот счет имелись, но все деньги ушли на другие транспортные проекты, а сейчас вообще наступил режим экономии. Так что останемся с нашими привычными 90 км/ч.