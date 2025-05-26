Актриса Клер МакКанн сообщила, что ее 13-летний сын покончил с собой из-за ужасных издевательств; сейчас она собирает деньги на его криозаморозку
Австралийская актриса Клэр МакКанн поделилась трагической новостью о смерти своего 13-летнего сына Атрею, который покончил с собой после длительных издевательств со стороны сверстников. Убитая горем мать надеется однажды вернуть сына к жизни - она объявила о запуске кампании с целью собрать 300 000 долларов на криогенное замораживание подростка.
Клэр МакКанн сообщила, что запускает кампанию на GoFundMe, чтобы «сохранить жизнь сына». Она просит собрать 300 000 долларов, чтобы подвергнуть тело Атрею криоконсервации — в надежде, пусть и призрачной, когда-нибудь вернуть его к жизни, сообщает The Daily Mail.
«Мой худший кошмар стал реальностью, а жизнь моего ребенка была украдена», — написала она под фотографией с сыном на премьере фильма.
Клэр рассказала, что у нее есть всего 7 дней, чтобы заморозить тело сына. После этого окно возможностей закроется, и шанса на потенциальное воскрешение, которое может дать наука в будущем, больше не будет.
«Это вопрос надежды и справедливости. Я отказываюсь позволить, чтобы история моего сына закончилась в тишине», — написала она.
Криоконсервация — это процесс сохранения биологических тканей при помощи экстремально низких температур. В Южном полушарии первая крионическая клиника, Southern Cryonics, сообщила о заморозке первого пациента в мае прошлого года.
Клэр добавила, что все средства, собранные сверх 300 000, будут направлены на общенациональную кампанию против травли в школах и на юридическое разбирательство с учреждениями, которые, по ее словам, подвели Атрею.
«Я — публичная личность с национальной платформой, и использую все ресурсы, чтобы такое больше никогда не повторилось. Не только с моим сыном, но и с другими детьми, которых подводит эта система».
Она утверждает, что неоднократно обращалась в Министерство образования и службы по делам детей, умоляя вмешаться. «У меня есть медицинские документы, отчеты психологов, официально поставленный диагноз ПТСР и электронные письма, доказывающие, что я неоднократно поднимала тревогу. Но никто ничего не сделал. Никто не вмешался. И теперь моего прекрасного мальчика больше нет», — написала Клэр.
Атрею был «самым ярким светом» в ее жизни. «С разбитым сердцем сообщаю о смерти моего прекрасного сына Атрею МакКанна. Он был добрым, творческим, безмерно любимым, - писала Клэр. - Сейчас мы переживаем горе, которое невозможно выразить словами. Пожалуйста, дайте нам время и пространство, чтобы справиться с этой немыслимой болью».
Кто такая Клэр МакКанн?
Клэр МакКанн — актриса, режиссер и преподаватель. Она вела курсы в Национальном институте драматического искусства (NIDA), основала свою киностудию Cherry Productions и является соосновательницей Сиднейского международного женского кинофестиваля. Сейчас она работает журналистом в издании Eastern Suburbs Life.
Ее сын Атрею пошел по стопам матери. Он снялся в фильме Benefitted (2019), в эпизоде криминального сериала Deadly Women, и в короткометражке Black Truck, где играл мальчика с полной цветовой слепотой. Он также участвовал в постановках Австралийского театра для юных зрителей и нередко сопровождал мать на красных дорожках.