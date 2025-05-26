Актриса Клер МакКанн сообщила, что ее 13-летний сын покончил с собой из-за ужасных издевательств; сейчас она собирает деньги на его криозаморозку

Она утверждает, что неоднократно обращалась в Министерство образования и службы по делам детей, умоляя вмешаться. «У меня есть медицинские документы, отчеты психологов, официально поставленный диагноз ПТСР и электронные письма, доказывающие, что я неоднократно поднимала тревогу. Но никто ничего не сделал. Никто не вмешался. И теперь моего прекрасного мальчика больше нет», — написала Клэр.