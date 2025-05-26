В новой биографии раскрыт главный секрет Фредди Меркьюри - музыкант скрывал от мира дочь
У Фредди Меркьюри, легендарного лидера группы Queen, возможно, была тайная дочь, с которой его связывали особенно тесные отношения до конца жизни. Это утверждается в новой биографии.
Книга под названием «С любовью, Фредди: Тайная жизнь и любовь Фредди Меркьюри» рассказывает, что ребенок был зачат случайно в 1976 году, когда у Меркьюри был роман с женой своего близкого друга. Утверждается, что только ближайшее окружение певца — включая участников группы и его многолетнюю подругу Мэри Остин — почти полвека знали о существовании ребенка.
Биограф Лесли-Энн Джоунс взяла интервью у этой дочери — сейчас ей 48 лет, она работает в сфере медицины в Европе. Женщина утверждает, что между ней и Меркьюри были близкие отношения «с самого рождения и до последних лет его жизни».
По словам автора, Меркьюри оставил дочери 17 томов личных дневников, которые она хранила в тайне до недавнего времени, когда решила поделиться ими с Джоунс. Женщина, известная только под инициалом B., рассказала, что Меркьюри просил ее не читать «самые откровенные записи» до достижения ею 25-летнего возраста. «Он обожал меня и был мне предан», — говорится в книге. «Обстоятельства моего рождения большинству людей могли бы показаться необычными и даже скандальными, но это никогда не уменьшало его стремления любить меня и заботиться обо мне. Он хранил меня как сокровище».
Джоунс призналась: «Сначала я сомневалась во всем, но теперь абсолютно уверена, что она не выдумщица. Такое просто невозможно придумать. Зачем бы ей было сотрудничать со мной три с половиной года, ничего не требуя взамен? Из моего опыта знаю — фантазеры обычно жаждут немедленного признания, публичности и вознаграждения. Она никогда не просила денег. Она не ищет известности. И Фредди, и ее отчим оставили ей значительное состояние. В завещании Фредди она не упоминается, но ее обеспечили через частное юридическое соглашение, поэтому ее имя там не найти».
Утверждается, что Меркьюри начал вести дневники 20 июня 1976 года — через два дня после выхода сингла Queen «You’re My Best Friend» с альбома A Night at the Opera (1975) — в тот момент, когда он узнал о беременности. Последняя запись в дневнике датирована 31 июля 1991 года, когда здоровье Меркьюри уже значительно ухудшилось. Он скончался в том же году, 24 ноября, в возрасте 45 лет от бронхиальной пневмонии, вызванной СПИДом.
B. заявила, что решила поделиться дневниками Меркьюри «после более чем трех десятилетий лжи, спекуляций и искажений». «Те, кто знал о моем существовании, хранили его главный секрет, оставаясь верными Фредди», — написала она в письме, включенном в книгу. «То, что я решила раскрыться в зрелом возрасте — это мой выбор и только мой. Никто меня не заставлял. Он доверил мне свою коллекцию личных записей — мне, своему единственному ребёнку и ближайшему родственнику, как свидетельство своих мыслей, воспоминаний и чувств обо всем, что он пережил».