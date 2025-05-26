В новой биографии раскрыт главный секрет Фредди Меркьюри - музыкант скрывал от мира дочь

Джоунс призналась: «Сначала я сомневалась во всем, но теперь абсолютно уверена, что она не выдумщица. Такое просто невозможно придумать. Зачем бы ей было сотрудничать со мной три с половиной года, ничего не требуя взамен? Из моего опыта знаю — фантазеры обычно жаждут немедленного признания, публичности и вознаграждения. Она никогда не просила денег. Она не ищет известности. И Фредди, и ее отчим оставили ей значительное состояние. В завещании Фредди она не упоминается, но ее обеспечили через частное юридическое соглашение, поэтому ее имя там не найти».