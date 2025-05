В новой биографии раскрыт главный секрет Фредди Меркьюри - музыкант скрывал от мира дочь

Утверждается, что Меркьюри начал вести дневники 20 июня 1976 года — через два дня после выхода сингла Queen «You’re My Best Friend» с альбома A Night at the Opera (1975) — в тот момент, когда он узнал о беременности. Последняя запись в дневнике датирована 31 июля 1991 года, когда здоровье Меркьюри уже значительно ухудшилось. Он скончался в том же году, 24 ноября, в возрасте 45 лет от бронхиальной пневмонии, вызванной СПИДом.