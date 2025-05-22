"Звезда из народа" Сьюзан Бойл готовится вернуться к музыке после инсульта
Сьюзан Бойл, которая в 2009 году потрясла весь мир и жюри шоу талантов Britain’s Got Talent своим выдающимся голосом, долгое время оставалась вне музыкальной сцены. Из-за проблем со здоровьем она не могла петь, но теперь, после шестилетнего перерыва, певица вернулась в студию и обещает новый альбом.
64-летняя артистка во вторник опубликовала заявление на своей странице в Instagram, сообщив, что работает над новыми песнями — несмотря на целый ряд проблем со здоровьем. Звезда шоу Britain’s Got Talent поделилась фотографией из студии, назвав ее своим «счастливым местом».
Она написала: «Сегодня был чудесный, эмоциональный день, наполненный самыми разными чувствами. Впервые за шесть лет я вернулась в студию — что-то, о чем мне когда-то говорили, что я, возможно, больше никогда не смогу сделать. Но вот я здесь — в своем счастливом месте! Хочу поблагодарить своего менеджера Джеральдину — она была моей опорой все это время и помогла мне вернуться туда, где мне и положено быть. Миллион раз спасибо».
Сьюзан, родом из Блэкберна (Шотландия), в 2022 году перенесла инсульт, который значительно повлиял на ее способность говорить и петь. Поскольку после первого инсульта существовал риск второго, ее команда с большой осторожностью планировала ее возвращение в публичную жизнь. Кроме того, у Сьюзан диагностирован сахарный диабет, и во время пандемии врачи предупреждали, что заражение коронавирусом может быть для нее особенно опасным. В то время она говорила: «Я не могу делать слишком многое. Но позже это изменится — я всегда была оптимисткой. У меня диабет, поэтому я стараюсь как можно больше находиться дома. Заболеть ковидом — был бы плохой исход».
Поклонники пришли в восторг от новости о возвращении Сьюзан к музыке. Под ее публикацией можно прочитать комментарии: «О, дорогая, мы — твои фанаты — в восторге и безмерно счастливы!», «Прекрасная новость, дорогая Сьюзан — если ты счастлива, значит, и мы счастливы», «Наконец-то! У меня уже начиналась эмоциональная пустота! Не могу дождаться!», «Настоящий радостный день для всех нас, кто любит твой голос и находит в нем утешение».
Прошло уже 16 лет с тех пор, как она стала мировой сенсацией в шоу Britain’s Got Talent. Ее альбом с названием по дебютной песне "I Dreamed a Dream" стал самым продаваемым альбомом в мире в 2009 году. Также Сьюзан установила рекорд в истории британской музыки, когда три ее альбома подряд дебютировали на первом месте менее чем за два года. Всего было продано более 25 миллионов ее записей. Среди самых ярких достижений Сьюзан — выступление для папы римского Франциска на рождественском концерте в Ватикане в 2019 году. Когда она впервые вышла на сцену шоу Britain’s Got Talent, потребовалось три минуты и сорок секунд, чтобы даже члены жюри встали с мест от изумления. Этот момент запечатлен в ролике на YouTube, собравшем сотни миллионов просмотров.
Тем не менее, несмотря на ажиотаж и восторженные отклики, Сьюзан заняла только второе место в конкурсе талантов. Вспоминая то время, она сказала: «Все изменилось за один вечер — еще мгновение назад я смотрела шоу с братом, а на следующий день у двери стояла толпа кричащих детей. Я открыла дверь, и они просили у меня автограф. Все это было как вихрь, ведь ты даже не думаешь, что когда-нибудь чего-то добьешься, и тут вдруг — бум!»