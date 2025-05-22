"Звезда из народа" Сьюзан Бойл готовится вернуться к музыке после инсульта

Прошло уже 16 лет с тех пор, как она стала мировой сенсацией в шоу Britain’s Got Talent. Ее альбом с названием по дебютной песне "I Dreamed a Dream" стал самым продаваемым альбомом в мире в 2009 году. Также Сьюзан установила рекорд в истории британской музыки, когда три ее альбома подряд дебютировали на первом месте менее чем за два года. Всего было продано более 25 миллионов ее записей. Среди самых ярких достижений Сьюзан — выступление для папы римского Франциска на рождественском концерте в Ватикане в 2019 году. Когда она впервые вышла на сцену шоу Britain’s Got Talent, потребовалось три минуты и сорок секунд, чтобы даже члены жюри встали с мест от изумления. Этот момент запечатлен в ролике на YouTube, собравшем сотни миллионов просмотров.