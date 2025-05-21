Сила воли по наследству: как Кристофер Шварценеггер поборол лишний вес и изменил свою жизнь
Когда ты - сын Арнольда Шварценеггера, человека-легенды в мире бодибилдинга, и младший брат красавчика-актера Патрика Шварценеггера, то любое отклонение от "идеала" ощущается особенно остро. Так было и с Кристофером - младшим ребенком в семье Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер.
С самого детства Кристофер Шварценеггер отличался крепким телосложением и заметно выделялся на фоне своей спортивной семьи. Казалось, он не придает значения чужим ожиданиям и чувствует себя комфортно в своем теле. Но позже оказалось, что борьба с лишним весом — это то, что волновало его на протяжении многих лет, пишет TheVoiceMag.
«Это не случается за один день, — признался он. — Я прошел через множество ошибок, экспериментов, и даже сейчас, когда люди говорят "до и после", я не чувствую себя в той точке, куда стремлюсь».
Уверенность Кристофера начала пошатываться еще в школе, когда он пытался питаться правильно и приносил с собой здоровую еду. «Я пользовался доставкой еды еще в старших классах, и чувствовал себя белой вороной со своими странными обедами», — вспоминал он.
По мере взросления избыточный вес начал мешать ему физически. В 2019 году, живя в Австралии, он столкнулся с моментом истины. «Я хотел прыгнуть с парашютом, но друзья мягко намекнули, что лучше не стоит. Тогда я осознал: мой вес реально мешает мне жить», — рассказал Кристофер.
Первый шаг к переменам он сделал во время поста, отказавшись от хлеба. «Я подумал: я же католик, смогу выдержать. И это было мое единственное правило. В итоге я сбросил почти 13 килограммов только за счет этого», — поделился он.
Так начался путь трансформации — не только внешней, но и внутренней. Кристофер доказал, что сила характера — тоже наследство, особенно если ты носишь фамилию Шварценеггер.
Кристофер не забывает и о занятиях спортом — фитнес теперь в его расписании постоянно. Старший брат Патрик, звезда «Белого лотоса», во всем поддерживает Криса.