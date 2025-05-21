Сила воли по наследству: как Кристофер Шварценеггер поборол лишний вес и изменил свою жизнь

С самого детства Кристофер Шварценеггер отличался крепким телосложением и заметно выделялся на фоне своей спортивной семьи. Казалось, он не придает значения чужим ожиданиям и чувствует себя комфортно в своем теле. Но позже оказалось, что борьба с лишним весом — это то, что волновало его на протяжении многих лет, пишет TheVoiceMag.