"Они знают, что мамы больше нет": солист группы "Челси" - о реакции сыновей на смерть жены

Что же происходит с их сыновьями сегодня? «На мой взгляд, они не до конца все понимают. Они знают об этом. Младшему сложно все донести, он просто чувствует нехватку мамы. Это проявляется даже в играх, словах, он видит Катю на фотографиях и не понимает, почему ее нет. Старший очень переживал в начале, замкнулся в себе. Но потом... У него, наверно, защитная функция сработала. Я рад, что они живут своей обычной жизнью, как мне кажется. Улыбаются, играют. Вокруг них много людей, гостей, и я в разы больше нахожусь дома. Я с ними, чтобы восполнить нехватку внимания и тепла», — признается он.