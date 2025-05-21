"Они знают, что мамы больше нет": солист группы "Челси" - о реакции сыновей на смерть жены
Музыкант Алексей Корзин в откровенном интервью поделился болью утраты — неожиданной смертью его супруги Екатерины. Он рассказал о том, как они познакомились, какой была их совместная жизнь, и как сегодня справляются с горем их маленькие сыновья.
С Екатериной они познакомились через социальные сети. Девушка написала Алексею спустя полгода после того, как увидела его в телепередаче. Их первое свидание состоялось на Чистых прудах — вечер, который стал началом романтической истории. «Катя тогда уже думала: "Как же будут выглядеть наши дети?" — вспоминает Алексей Корзин. — Она была младше меня на пять лет, работала на "Мосфильме" помощницей Аллы Суриковой. Очень творческая, со вкусом, светлая».
Они съехались спустя несколько месяцев, и жили в любви и взаимопонимании. Свадьба не была для них приоритетом, но предложение Алексей сделал после рождения их первого сына — в день своего дня рождения. «Хотелось, чтобы это было музыкально, красиво», — говорит он.
«Катя всегда давала мне свободу. Она знала, за кого выходит замуж, и принимала мою занятость. Поддерживала меня в творчестве, чувствовала стиль, помогала даже с образами для фотосессий», — делится музыкант.
Семья жила насыщенной жизнью, растили сыновей — старшему Петру скоро исполнится девять, младшему Георгию — четыре. У них было все: любовь, творчество, совместные планы.
Смерть Екатерины стала для Алексея шоком. Она ушла во сне. «У меня нет на руках финального заключения всех экспертиз. Все, что я знаю, это, скорее всего, произошло мгновенно. Катя ушла во сне. Я нашел ее утром, пытался реанимировать, привести в чувство. В ту ночь, когда ее не стало, я ушел в другую комнату, чтобы успокоить младшего сына, уснул с ним. А утром... Уже все».
Алексей Корзин испытал самый настоящий шок.
«Я до сих пор не до конца все понимаю реально. Для меня это некий сюр. Бывают же случаи, что люди болеют, что-то происходит в жизни. Но Катя ушла внезапно, без причины. Мы накануне смотрели вместе фильм, смеялись, строили планы, а утром твоя жизнь разделяется на до и после», — говорит он.
Что же происходит с их сыновьями сегодня? «На мой взгляд, они не до конца все понимают. Они знают об этом. Младшему сложно все донести, он просто чувствует нехватку мамы. Это проявляется даже в играх, словах, он видит Катю на фотографиях и не понимает, почему ее нет. Старший очень переживал в начале, замкнулся в себе. Но потом... У него, наверно, защитная функция сработала. Я рад, что они живут своей обычной жизнью, как мне кажется. Улыбаются, играют. Вокруг них много людей, гостей, и я в разы больше нахожусь дома. Я с ними, чтобы восполнить нехватку внимания и тепла», — признается он.
Сейчас Корзин не один. Ему помогает мама Екатерины — вместе они заботятся о детях, о доме, о шести домашних питомцах: трех кошках и трех собаках. «У меня нет возможности уйти в себя. Надо поднимать сыновей. Любым способом стараюсь держаться — говорю, общаюсь, привожу себя в порядок. Мне важно быть сильным ради них», — говорит Алексей.