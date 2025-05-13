"Он был моим первым экранным крашем!" Как изменился Майкл Прайд - легендарный исполнитель роли Робина Гуда в 90-х
Когда в 1984 году на экраны вышел британский сериал "Робин из Шервуда", миллионы зрителей по обе стороны Атлантики впервые увидели Майкла Прайда в роли Робина Гуда — харизматичного лидера, сражающегося за справедливость в темные времена.
Молодой актер с выразительными глазами и длинными волосами моментально стал кумиром девушек. Его образ — романтичный, решительный, немного таинственный — запечатлелся в памяти целого поколения.
В те годы Майкл Прайд казался идеальным воплощением средневекового героя. Его внешность, дикая и одновременно утонченная, покорила многих: «Он был моим первым экранным крашем! "Робин из Шервуда" был волшебным, а Майкл — его сердцем», — пишет одна поклонница в соцсетях. «Тот взгляд, та осанка... Прайд словно сошел со страниц легенды. Его Робин был не просто бойцом, но и духовным лидером», — добавляет другой пользователь.
Однако после ухода из сериала во втором сезоне карьера Прайда не получила бурного продолжения. Он появлялся в ряде театральных постановок, независимых фильмов, но уже не достиг того уровня узнаваемости.
Теперь другой облик и другая жизнь
Сегодня Майкл Прайд — 65-летний мужчина с сединой и очками. На фото, сделанных недавно, он выглядит очень сдержанно. Прежнего Робина в нем почти не узнать — но фанаты замечают иные черты. «Он стал похож на профессора. Мудрость во взгляде, достоинство в походке», — отмечает поклонница. «Время прошло, но его аура осталась. Просто он теперь не Робин из Шервуда, а скорее волшебник из Шервуда», — пишет другой фанат.
Для многих Майкл остается символом детства, примером, как достойно взрослеть и не терять связи с прошлым: «Каждый раз, когда я пересматриваю сериал, я вспоминаю, почему полюбила актерское мастерство. Спасибо тебе, Майкл, за этого Робина», — призналась одна из зрительниц на форуме BBC.
Хотя Майкл Прайд не стал голливудской звездой, его вклад в британскую поп-культуру остается значимым. «Робин из Шервуда» до сих пор пересматривают, обсуждают и ценят — как один из самых атмосферных и глубоких сериалов о знаменитом разбойнике.