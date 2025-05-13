"Он был моим первым экранным крашем!" Как изменился Майкл Прайд - легендарный исполнитель роли Робина Гуда в 90-х

Сегодня Майкл Прайд — 65-летний мужчина с сединой и очками. На фото, сделанных недавно, он выглядит очень сдержанно. Прежнего Робина в нем почти не узнать — но фанаты замечают иные черты. «Он стал похож на профессора. Мудрость во взгляде, достоинство в походке», — отмечает поклонница. «Время прошло, но его аура осталась. Просто он теперь не Робин из Шервуда, а скорее волшебник из Шервуда», — пишет другой фанат.