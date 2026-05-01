Из Эстонии в Латвию скоро начнут отправлять уникальный груз. Дороги к этому готовят особым образом

Длина автопоездов достигает 90 метров, а высота — 5,6 метра. Всего в Латвию будут доставлены детали для 16 ветрогенераторов. Чтобы как можно меньше мешать дорожному движению, транспортировка будет осуществляться в вечернее и ночное время. Перевозки продлятся два месяца.