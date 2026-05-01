В Латвии
Сегодня 18:10
Гуляем! В субботу потеплеет аж до +23 градусов
Суббота в Латвии пройдет под знаком почти идеальной весенней погоды: без осадков, с солнцем и комфортным теплом до +23 градусов.
В ночь на субботу облаков на небе будет совсем мало, дождь не ожидается. При слабом ветре ночью и утром местами на востоке страны сгустится туман. Температура воздуха опустится до +2…+7 градусов.
В Риге ночь будет сухой и малооблачной. Будет дуть слабый ветер, воздух остынет до +5…+7 градусов.
Днем погода будет солнечной и сухой, будет дуть слабый до умеренного западный, юго-западный ветер. На большей части территории страны воздух прогреется до +18…+23 градусов, только на побережье, где ветер будет дуть со стороны воды, день будет немного прохладнее. В середине дня интенсивность ультрафиолетового излучения достигнет средне высокого уровня.
В Риге суббота пройдет при ясной и сухой погоде. Столбик термометра поднимется до +21…+23 градусов.