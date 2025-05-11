Анна Нетребко оказалась в розыске в России: как доверенное лицо Путина стала неугодной

Несмотря на это, в 2025 году ее карьера начала постепенно восстанавливаться. Она давала большое интервью немецким журналистам, где призналась, что до сих пор испытывает давление и сталкивается с трудностями в общении с публикой. "Я продолжаю петь, потому что не могу жить без сцены, но каждый выход на публику – это вызов", – сказала артистка. Она также предостерегла от "культурной изоляции" артистов из-за политических взглядов и выразила надежду, что тренд отмены артистов сойдет на нет.