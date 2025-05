Скандалы, любовные треугольники и неожиданные сюрпризы - в чем феномен успеха Сабрины Карпентер

К сожалению, в личной жизни Сабрине по-прежнему не везет. В прошлом году СМИ обсуждали любовный треугольник с певицей Грейси Абрамс и актером Диланом О’Брайеном. Сейчас ситуация изменилась — Сабрина, по слухам, стала жертвой измены со стороны ирландского актера Барри Кеогана (из фильмов «Солтберн» и «Птица»), с которым у нее были романтические отношения с конца 2023 года. Он также снялся в ее клипе "Please, Please, Please". Этот роман завершился без счастливого конца, но скандал неожиданно сыграл Сабрине на руку: в соцсетях сочувствуют ей, а не Кеогану, обвиняя его в измене такой женщине. Сама Сабрина ситуацию не комментирует, давая пространство слухам и сочувственным пожеланиям.