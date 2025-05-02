Скандалы, любовные треугольники и неожиданные сюрпризы - в чем феномен успеха Сабрины Карпентер
Светлые волосы, кокетливый взгляд, короткие пастельные платья и песня про эспрессо, которая никак не выходит из головы — это она, Сабрина Карпентер. Хотя мировую славу 25-летняя певица приобрела только в этом году, ее путь к большой сцене и статусу сенсации TikTok был полон упорства и разнообразных маркетинговых приемов.
Урок от девочки с Disney
Распроданные арены в США, дополнительные концерты в Европе, участие в разогреве тура Тейлор Свифт, съемки в сериалах, фильмах и даже выступления на Бродвее — все это в резюме Сабрины Карпентер. Сабрина Аннлин Карпентер родилась в 1999 году в Пенсильвании. Как и многие другие звезды, добившиеся успеха в подростковом возрасте, она начала петь раньше, чем говорить. Первые каверы на популярные песни она выкладывала на YouTube, где и привлекла внимание индустрии, после чего у нее появился личный агент.
Хотя сейчас Сабрина чаще всего сияет на сцене, свое восхождение в шоу-бизнесе она начала на канале Disney — как и Майли Сайрус, Селена Гомес и Зендея. С 2014 по 2017 год она исполняла главную роль в сериале «Мир Райли» (ориг. Girl Meets World), который сделал ее любимицей подростковой аудитории. Одновременно с актерской карьерой Сабрина развивала музыкальную деятельность, выпуская два альбома в стиле «девичьего» попа под крылом звукозаписывающего лейбла Disney.
Однако, как и другим звездам Disney, ей пришлось преодолевать стереотипы и доказывать свою состоятельность за пределами детской аудитории. Альбомы 2018 и 2019 годов, с более зрелыми и эмоциональными темами, вызвали смешанную реакцию и не достигли вершин чартов. Сабрина стала еще одной «я больше не маленькая девочка» звездочкой, пытающейся вырваться из своего амплуа. Но в эпоху избытка поп-звезд ей было сложно выделиться — одной только музыки стало недостаточно.
Любовные интриги как маркетинг
А что может быть надежнее для пиара, чем скандалы и связи с другими знаменитостями? Хоть у маркетологов Сабрины и были, вероятно, другие идеи, ее имя все чаще стало появляться в таблоидах в контексте романтических драм. Разбитые пары, «уведенные» мужчины и пассивно-агрессивные песни с прозрачными намеками — все это стало ее фирменным стилем.
Все началось в 2021 году, когда певица Оливия Родриго в своем хите "Driver’s License" упомянула об экс-бойфренде, променявшем ее на некую «блондинку» постарше, которую поклонники тут же связали с Сабриной. Карпентер ответила треком "Skin", где обыграла строчку из песни Родриго, что только подогрело слухи. Однако общественность тогда встала на сторону Оливии, а Сабрину обвинили в нападках на младшую коллегу. Несмотря на это, спустя четыре года обе певицы остаются любимицами поколения Z.
Любовный треугольник с участием Оливии — лишь прелюдия к дальнейшим скандалам. В 2023 году Сабрину обвинили в разрушении пары Шона Мендеса и Камилы Кабельо — одного из самых популярных дуэтов прошлого десятилетия. Хотя представители всех сторон эти слухи опровергли, клип Сабрины "Taste", в котором пара ссорится из-за нее, вызвал бурю обсуждений, ведь герои клипа подозрительно напоминали Мендеса и Кабельо. Но, как говорится, плохая слава — тоже слава, и именно неоднозначность помогла "Taste" попасть в топы мировых чартов.
К сожалению, в личной жизни Сабрине по-прежнему не везет. В прошлом году СМИ обсуждали любовный треугольник с певицей Грейси Абрамс и актером Диланом О’Брайеном. Сейчас ситуация изменилась — Сабрина, по слухам, стала жертвой измены со стороны ирландского актера Барри Кеогана (из фильмов «Солтберн» и «Птица»), с которым у нее были романтические отношения с конца 2023 года. Он также снялся в ее клипе "Please, Please, Please". Этот роман завершился без счастливого конца, но скандал неожиданно сыграл Сабрине на руку: в соцсетях сочувствуют ей, а не Кеогану, обвиняя его в измене такой женщине. Сама Сабрина ситуацию не комментирует, давая пространство слухам и сочувственным пожеланиям.
Отблеск классического Голливуда
Так в чем же секрет успеха Сабрины? Чем ее аншлаги лучше концертов других поп-певиц? Знающие люди считают, что у Сабрины чрезвычайно находчивая маркетинговая команда, которой удалось очень точно определить ее место в музыкальной индустрии. Напомним, что первые альбомы не вызвали большого интереса, поэтому было решено кардинально изменить музыку, стиль и публичный образ Сабрины.
Выбор пал на очарование 50-х годов прошлого века, что отражается буквально во всем. Все концерты Сабрины, ее наряды и образ построены на классическом гламуре Голливуда и ностальгии по середине XX века. Длинные волосы заменены на светлые локоны, достойные американской кантри-дивы Долли Партон, а подростковый стиль превратился в мечту американской домохозяйки середины прошлого века. Игривые прически, платья в стиле pin-up, очки в форме «кошачьих глаз», декольте в форме сердечек и даже цветокоррекция клипов создают ощущение, будто Сабрина воплощает современное очарование и кокетство Мэрилин Монро.
Такой выбор может показаться рискованным, учитывая, что аудитория, следившая за поп-культурой тех лет, вряд ли входит в фан-базу Сабрины. Однако ей удалось приучить своих слушателей к эстетике той эпохи, романтизировать ее и, возможно, даже повлиять на современные модные тренды. Ни одна другая звезда сейчас так последовательно не эксплуатирует эстетику 50-х годов. И хотя многие современные знаменитости тщательно выстраивают единый визуальный образ, большинство из них отсылает к концу XX – началу XXI века. Подход Сабрины радикально выделяется на этом фоне.
Маркетинг-команда не дремлет и в лирике. Как лучше всего привлечь внимание, если не заставить людей вспоминать твою песню каждый раз, когда они тянутся за чашкой кофе? Заразительный хит 2024 года "Espresso" до сих пор остается одним из самых узнаваемых – каждый раз, когда кто-то пьет эспрессо, в голове невольно заигрывает ее песня. Таким образом, Сабрина превратила кофе в маркетинговое оружие. Несмотря на то что она не самая активная последовательница трендов, она сама их создает. Коллаборация с популярной американской кофейной сетью Blank Street, чей дизайн также вдохновлен 50-ми, лишь усилила этот эффект.
Современные кокетливые и временами провокационные сценические номера никак не соответствуют прежнему образу Сабрины, вызывая удивление у родителей, помнящих ее как детскую звезду. Например, в выступлении с песней "Juno" она каждый раз изображает какую-либо сексуальную позу, что стало хитом в TikTok — фанаты гадают, какую позу она покажет на следующем концерте. Однако некоторые наоборот считают такие выступления примером женственного шоу — вся эстетика, от нарядов до декораций, создает атмосферу девчачьей пижамной вечеринки. В отличие от других поп-див, шоу которых в основном нацелены на мужскую аудиторию и насыщены провокационными танцами, Сабрина делает акцент на игривую, но не вульгарную женственность.
Одной из причин, по которым музыкальный мир, особенно женская его часть, закрывает глаза на любовные треугольники Сабрины, стал ее новый альбом "Short n’ Sweet", выпущенный в 2024 году. Само название – отсылка к ее образу: Сабрина невысокого роста (всего 152 см) и милая. Тематика альбома, клипы и песни погружают в романтичную, девичью атмосферу и рисуют ее как «девочку-девушку», которая ценит женскую солидарность. Как команда умудряется сочетать этот образ с ее личной жизнью, остается загадкой, но, избегая комментариев в интервью и соцсетях, Сабрина сохраняет образ подруги, с которой хочется себя ассоциировать.
Время от времени Сабрину упрекают в том, что она – классический nepo baby (человек, получивший карьерные преимущества благодаря знаменитым родственникам). Однако в ее случае это не совсем справедливо – хотя ее тетя действительно известная актриса озвучки Нэнси Картрайт (голос Барта Симпсона), единственное, что Сабрина получила от этого в детстве, — возможность посещать премьерные показы фильмов. Все остальное – скандальные шоу, выстроенный бренд и цепляющие песни – это результат ее собственной работы и усилий команды. Вопрос лишь в том, удастся ли сохранить эту волну восторга, когда "Short n’ Sweet" неизбежно покинет вершины чартов…