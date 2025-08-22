Латвийские предприниматели обнаружили, что в отдельных сферах IT-индустрии ЛР опережает Японию
Как утверждает Агентство инвестиций и развития Латвии (Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra - LIAA), латвийские технологические компании все увереннее обозначают свое место на мировой карте инноваций, доказывая, что и маленькая страна способна предлагать решения, которые удивляют представителей даже самых технологически развитых рынков.
Японию часто воспринимают как технологического лидера с робототехникой, высокоразвитыми инновациями и самым быстрым метро в мире. Однако латвийские предприниматели обнаружили, что в таких сферах, как программные решения, интеграция данных и цифровая трансформация, японские компании сравнительно консервативны, и именно здесь открываются возможности для наших стартапов.
Агентство инвестиций и развития Латвии (LIAA) организовало участие страны в EXPO 2025 Osaka и различных мероприятиях бизнес-программы EXPO 2025 в Японии.
«Наша цель — помочь компаниям выйти за пределы латвийского рынка и укрепить их экспортный потенциал. Государство в этих миссиях покрывает значительную часть расходов, поэтому для стартапов такая поддержка особенно важна. Как бы невероятно это ни звучало, мы можем удивить японцев инновационными и технологически развитыми решениями. В некоторых сферах Япония все еще очень консервативна, и именно там латвийские стартапы могут выделиться», — заявила Санта Дзалбе-Сологуба, старший руководитель инвестиционных проектов для стартапов LIAA.
Эти слова подтверждает также совладелица компании Flex.bi и бизнес-аналитик Даце Квалберга, признавая, что о Японии часто думают как о технологически очень развитой стране. «Однако если говорить о циркуляции данных, разработке IT-программного обеспечения, интеграциях и принятии технологий, картина иная. Большинство японских компаний по-прежнему используют локальные серверы, не осуществляют передачу данных и достаточно консервативны в вопросах интеграции программного обеспечения», — отмечает Д. Квалберга, чья компания Flex.bi участвовала в выставке SusHI Tech Tokyo, которая была частью бизнес-программы Expo 2025 в Японии.
Недавний визит в Токио, где латвийские стартапы приняли участие в крупнейшей азиатской выставке стартапов SusHI Tech Tokyo, подтвердил наш потенциал. Латвийские команды представили решения, которые вызвали интерес у японских предпринимателей — от платформ бизнес-аналитики и систем учета рабочего времени до нанотехнологий в медицине и косметике.
Компания Flex.bi специально к этому мероприятию подготовила демо-версию продукта бизнес-аналитики. «В целом интерес к решениям в области бизнес-аналитики есть, но больше на уровне инноваций, так как обмен данными в компаниях сейчас очень закрытый. Идея передачи данных своей компании в „облако“ японцам пока кажется слишком пугающей и небезопасной», — рассказывает Д. Квалберга.