Латвийские предприниматели обнаружили, что в отдельных сферах IT-индустрии ЛР опережает Японию

«Наша цель — помочь компаниям выйти за пределы латвийского рынка и укрепить их экспортный потенциал. Государство в этих миссиях покрывает значительную часть расходов, поэтому для стартапов такая поддержка особенно важна. Как бы невероятно это ни звучало, мы можем удивить японцев инновационными и технологически развитыми решениями. В некоторых сферах Япония все еще очень консервативна, и именно там латвийские стартапы могут выделиться», — заявила Санта Дзалбе-Сологуба, старший руководитель инвестиционных проектов для стартапов LIAA.