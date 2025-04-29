На фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале выступит легенда Голливуда
Легенда Голливуда и всемирно признанный вокалист Роберт Дави выступит 25 июля 2025 года на сцене фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala с концертной программой “Robert Davi Sings Sinatra”.
Известный по культовым ролям в фильмах Licence to Kill, The Goonies, Die Hard и Showgirls, Роберт Дави прославился не только как выдающийся актер, но и как один из лучших современных интерпретаторов наследия Фрэнка Синатры. Его баритон, глубокий и элегантный, сравним с голосом самого “Ol’ Blue Eyes”, а исполнение наполнено стилем, искренностью и настоящей эмоциональной силой. Роберт не просто поет Синатру — он проживает каждую песню на сцене.
В Юрмале Роберту Дави аккомпанирует известный джазовый пианист и музыкальный руководитель Алекс Нахимовски, а также оркестр Лаймы Вайкуле. Это будет особенный вечер — музыкальное путешествие в золотую эпоху американской песни с богатым оркестровым звучанием и атмосферой, достойной лучших кинолент.
Основательница и муза фестиваля Лайма Вайкуле, делится своими впечатлениями: «Когда поет Роберт, ты слышишь не просто музыку — ты ощущаешь каждое слово. Он приносит на сцену элегантность и харизму, как это умеют только настоящие артисты. Для меня большая честь принять его на нашем фестивале — в окружении нашего оркестра и внимательной, искушенной публики».
Laima Rendezvous Jūrmala — один из самых любимых музыкальных фестивалей в Латвии. Это ежегодное событие, которое посвящено исключительно живым выступлениям, настоящему музыкальному мастерству и атмосфере, где сочетаются эстетика и подлинное искусство. Каждое выступление сопровождается живым оркестром, а программа охватывает разные жанры и поколения исполнителей из разных стран.
“Robert Davi Sings Sinatra” обещает стать жемчужиной вечерней программы в пятницу — редкой возможностью увидеть встречу голливудского шика и музыкального совершенства под балтийским небом.
Гости и закулисье первого дня фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2024
Среди почетных гостей была певица Алла Пугачева, которая сейчас живет в Юрмале.
Алла Пугачева и Максим Галкин в третий день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2024
Гости и закулисье второго дня фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2024
27 июля состоялся второй концерт в рамках фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2024.