На фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале выступит легенда Голливуда

Известный по культовым ролям в фильмах Licence to Kill, The Goonies, Die Hard и Showgirls, Роберт Дави прославился не только как выдающийся актер, но и как один из лучших современных интерпретаторов наследия Фрэнка Синатры. Его баритон, глубокий и элегантный, сравним с голосом самого “Ol’ Blue Eyes”, а исполнение наполнено стилем, искренностью и настоящей эмоциональной силой. Роберт не просто поет Синатру — он проживает каждую песню на сцене.