"Это было отвратительно и так низко": Лариса Гузеева наконец высказалась об уходе Василисы Володиной из "Давай поженимся!"

Лариса Гузеева, которая все это время молчала, наконец рассказала свою версию событий. Артистка утверждает, что она пыталась уговорить Василису вернуться, однако астролог отказалась, предлагая выходить в эфир по видеосвязи. Гузеева посчитала, что Володина подставила коллектив, поскольку все сотрудники шоу продолжали работать, а она — нет. "Я профессионал – если надо, значит надо, чтобы не было паники среди народа. Звонит Василиса и говорит, что не хочет. Я ее уговаривала трое суток, есть свидетели. Я говорила: "Василиса, мне самой страшно, а ты не бойся", - рассказывает Гузеева. Однако Володина на уговоры не поддалась, чем сильно разозлила коллегу – получалось так, что вся команда из ста человек будет работать, а Володина нет. Астролог так и не согласилась сниматься. Позже она попросилась обратно, но ее уже не взяли.