"Это было отвратительно и так низко": Лариса Гузеева наконец высказалась об уходе Василисы Володиной из "Давай поженимся!"
Василиса Володина ранее утверждала, что ушла из программы "Давай поженимся!" из-за отказа Ларисы Гузеевой поддержать ее просьбу об отпуске во время пандемии. Теперь Гузеева раскрыла свою версию событий, назвав коллегу предательницей и заявив, что она подставила весь коллектив.
Василиса Володина, астролог и бывшая ведущая программы "Давай поженимся!" рассказывала в интервью, что в начале пандемии попросила продюсеров предоставить ей отпуск, но ей в этом было отказано. По ее словам, Лариса Гузеева настаивала на том, чтобы она продолжила работу. Василиса объяснила, что не могла сниматься, опасаясь за свое здоровье, в то время как остальные ведущие, включая Гузееву, продолжили работать. Володина также попросила Ларису пойти к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту, чтобы шоу продолжалось в формате повторов, но Гузеева отказалась, сообщают росСМИ.
Лариса Гузеева, которая все это время молчала, наконец рассказала свою версию событий. Артистка утверждает, что она пыталась уговорить Василису вернуться, однако астролог отказалась, предлагая выходить в эфир по видеосвязи. Гузеева посчитала, что Володина подставила коллектив, поскольку все сотрудники шоу продолжали работать, а она — нет. "Я профессионал – если надо, значит надо, чтобы не было паники среди народа. Звонит Василиса и говорит, что не хочет. Я ее уговаривала трое суток, есть свидетели. Я говорила: "Василиса, мне самой страшно, а ты не бойся", - рассказывает Гузеева. Однако Володина на уговоры не поддалась, чем сильно разозлила коллегу – получалось так, что вся команда из ста человек будет работать, а Володина нет. Астролог так и не согласилась сниматься. Позже она попросилась обратно, но ее уже не взяли.
"Она повела себя очень плохо по отношению к коллективу. Когда она рожала, ее ждали. Я всегда ее покрывала", — заявила Гузеева. Актриса также подчеркнула, что ее собственные трудности, даже такие как смерть матери, не помешали ей работать, потому что она — профессионал.
Кроме того, Гузеева возмутилась, когда Володина заявила, что в ситуации между жизнью и кошельком выбрала жизнь, что, по ее словам, ставит под сомнение выбор остальных членов команды, которые продолжили работать. "Она и в этом нас опустила. Это отвратительно и так низко", — негодует Гузеева.
Звезда "Жестокого романса" также добавила, что, если бы она встретила Василису, та "перешла бы на другую сторону", потому что ей было бы стыдно за свои слова и поступки. "Работать с ней я бы не согласилась. Она же предала. Повела себя как шкура", — подытожила Лариса Гузеева в интервью.