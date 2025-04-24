24-летняя актриса Софи Найвайде, ставшая известной в юном возрасте, найдена мертвой: она была беременна
Американская актриса Софи Найвайде, прославившаяся в детском возрасте, ушла из жизни в возрасте 24 лет. Актрису нашли мертвой в лесу неподалеку от школы в американском Беннингтоне — позже выяснилось, что на момент смерти она была беременна.
Софи Найвайде стала известна в 2006 году, снявшись в фильме «Белла». Позднее она сыграла в лентах «Марго на свадьбе» с Николь Кидман, «Мамонт» с Мишель Уильямс, «Тайный знак» с Джессикой Альбой, «Ной» с Расселом Кроу и других.
14 апреля местные власти отреагировали на звонок о женщине без сознания и попытались оказать помощь, когда прибыли на место. Женщина, позже опознанная как Найвайде, была объявлена мертвой на месте. Ей было всего 24 года.
Актрису нашли в лесу возле школы в Беннингтоне, штат Вермонт. В ее свидетельстве о смерти указано, что она была «беременна на момент смерти».
В некрологе говорится: «Софи была доброй и доверчивой девушкой. Часто это делало ее уязвимой и позволяло другим пользоваться ею. Она много писала и рисовала, и большая часть этого творчества отражает ее внутренний мир и боль, которую она испытывала. Многие ее произведения и рисунки — это карта ее борьбы и травм. Даже с этими картами, диагнозами и ее собственными откровениями, самые близкие, а также терапевты, сотрудники правоохранительных органов и другие, кто пытался ей помочь, убиты горем из-за того, что их усилия не смогли ее спасти [...] Она не раз говорила, что справится сама, и отвергала лечение, которое, возможно, могло бы спасти ей жизнь. Софи. Жизнь, оборвавшаяся слишком рано. Пусть это не будет напрасно. Пусть мы все извлечем уроки из ее короткой жизни и станем лучше. Да, мы все должны защищать наших детей и быть внимательнее».
Мама Найвайде, Шелли, в беседе с TMZ после смерти дочери рассказала, что знала о проблемах Софи с наркотиками.
«Насколько я знаю, она употребляла наркотики и была очень хрупкой девушкой. Она была с другими людьми, когда умерла. Я их не знала. Идет расследование. Результаты вскрытия пока не готовы, сказали, что потребуется 6-8 недель. Поэтому я не могу ничего утверждать наверняка».
Начальник полиции Беннингтона Пол Дж. Дуcет подтвердил, что полиция расследует «возможную непреднамеренную передозировку».
Семья Найвайд попросила поклонников почтить ее память, сделав пожертвование от ее имени в Национальную сеть по борьбе с изнасилованиями, насилием и инцестом (RAINN), крупнейшую организацию по борьбе с сексуальным насилием в США.