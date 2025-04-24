24-летняя актриса Софи Найвайде, ставшая известной в юном возрасте, найдена мертвой: она была беременна

В некрологе говорится: «Софи была доброй и доверчивой девушкой. Часто это делало ее уязвимой и позволяло другим пользоваться ею. Она много писала и рисовала, и большая часть этого творчества отражает ее внутренний мир и боль, которую она испытывала. Многие ее произведения и рисунки — это карта ее борьбы и травм. Даже с этими картами, диагнозами и ее собственными откровениями, самые близкие, а также терапевты, сотрудники правоохранительных органов и другие, кто пытался ей помочь, убиты горем из-за того, что их усилия не смогли ее спасти [...] Она не раз говорила, что справится сама, и отвергала лечение, которое, возможно, могло бы спасти ей жизнь. Софи. Жизнь, оборвавшаяся слишком рано. Пусть это не будет напрасно. Пусть мы все извлечем уроки из ее короткой жизни и станем лучше. Да, мы все должны защищать наших детей и быть внимательнее».