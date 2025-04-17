Седина в бороду: Джонни Депп возвращается на экраны и его не узнать!
От Вилли Вонки до Эдварда Руки-ножницы и капитана Джека Воробья — Джонни Депп настоящий мастер перевоплощений. Его способность полностью менять внешность и манеру поведения делает каждую его роль незабываемой. Голливудская звезда известна своим талантом настолько глубоко вживаться в образ, что каждый раз удивляет и превосходит ожидания зрителей.
Джонни Депп снова выглядит совершенно неузнаваемо. В фильме «Day Drinker» он возвращается на большой голливудский экран. 61-летний актер на прошлой неделе начал съемки нового кинопроекта. От привычных темных волос и фирменной бородки не осталось и следа. Теперь на нас смотрит седой, солидный мужчина в костюме. Его лицо выглядит полнее, а взгляд — благодаря цветным линзам — пронизывающе голубой. Седые волосы зачесаны назад, а вместо рокерских аксессуаров, стильных круглых очков и шляпы — темно-синий костюм и рубашка в тон с расстегнутыми верхними пуговицами.
Фильм «Day Drinker» — это самая масштабная попытка Деппа возродить свою кинокарьеру после многолетнего периода скандалов, последовавших за громким разводом с актрисой Эмбер Херд. За последние три года, после завершения судебных процессов, он снялся в нескольких менее крупных проектах, в том числе в высоко оцененной критиками французской исторической драме «Жанна Дюбарри» («Jeanne du Barry»). Также в это время он работал как режиссер над драмой о Второй мировой войне «Модильяни. Три дня на крыльях безумия» («Modi: Three Days On The Wing Of Madness»).
В 2023 году Депп сказал: «Я продолжаю задумываться над словом "возвращение", потому что я никуда не уходил. Возможно, люди перестали звонить, потому что у них тогда был страх. Но нет, я никуда не уходил. Я все это время был здесь!»
Новый фильм — его первый крупнобюджетный проект за последние годы, где он сыграет вместе с Пенелопой Крус и Мадлен Клайн. Режиссером картины выступит Марк Уэбб. Съемки проходят в Испании. Это будет история о барменше (ее сыграет Мадлен), которая встречает Джонни — «таинственного» гостя на частной яхте. Между ними возникает неожиданная связь, и «их жизни переплетаются самым непредсказуемым образом», говорится в описании сюжета на сайте IDMB.
Поклонники в полном восторге от новой внешности Джонни, восхищаясь его «серебристо-лисьим» образом. Многие признали, что он выглядит совершенно иначе. «Мы вступаем в эпоху Серебряной лисы Джонни Деппа, и мне это нравится!» — написал один пользователь. «Джонни Депп зажигает в образе серебристой лисы на съемках "Day Drinker". Это будет великолепный фильм!» — восторгался другой. «Кто бы мог подумать, что Джонни Депп будет так хорошо выглядеть с сединой и бородой...» — добавил третий. «Он выглядит так мило в этом образе», — отметила четвертая. Многие выразили благодарность гримерам. «Гримерный отдел явно превысил бюджет, чтобы он не выглядел как ходячий труп», — написал один пользователь на платформе X. «Он бы никогда не смог сыграть эту роль без костюмеров, которые делают половину работы. Эти чертовы голубые линзы и парик. Да, круто», — поделился впечатлениями еще один.
Выходы Джонни Деппа в свет в 2021 году
Кстати, Джонни Депп и Пенелопа Крус уже работали вместе в таких фильмах, как «Кокаин» (2001), «Пираты Карибского моря: На странных берегах» (2011) и «Убийство в Восточном экспрессе» (2017).