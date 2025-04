Седина в бороду: Джонни Депп возвращается на экраны и его не узнать!

Фильм «Day Drinker» — это самая масштабная попытка Деппа возродить свою кинокарьеру после многолетнего периода скандалов, последовавших за громким разводом с актрисой Эмбер Херд. За последние три года, после завершения судебных процессов, он снялся в нескольких менее крупных проектах, в том числе в высоко оцененной критиками французской исторической драме «Жанна Дюбарри» («Jeanne du Barry»). Также в это время он работал как режиссер над драмой о Второй мировой войне «Модильяни. Три дня на крыльях безумия» («Modi: Three Days On The Wing Of Madness»).