Седина в бороду: Джонни Депп возвращается на экраны и его не узнать!

Поклонники в полном восторге от новой внешности Джонни, восхищаясь его «серебристо-лисьим» образом. Многие признали, что он выглядит совершенно иначе. «Мы вступаем в эпоху Серебряной лисы Джонни Деппа, и мне это нравится!» — написал один пользователь. «Джонни Депп зажигает в образе серебристой лисы на съемках "Day Drinker". Это будет великолепный фильм!» — восторгался другой. «Кто бы мог подумать, что Джонни Депп будет так хорошо выглядеть с сединой и бородой...» — добавил третий. «Он выглядит так мило в этом образе», — отметила четвертая. Многие выразили благодарность гримерам. «Гримерный отдел явно превысил бюджет, чтобы он не выглядел как ходячий труп», — написал один пользователь на платформе X. «Он бы никогда не смог сыграть эту роль без костюмеров, которые делают половину работы. Эти чертовы голубые линзы и парик. Да, круто», — поделился впечатлениями еще один.