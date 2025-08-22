В 78 лет умер певец Ярослав Евдокимов, известный по песне "Фантазер"

В 2019 году Евдокимов жестко раскритиковал Россию за вхождение в ее состав Крыма. Тогда он обвинил Москву в начале конфликта в Донбассе. "Я считаю, что это трагедия страшная. Я обвиняю во всем Кремль. <...> За что? За что? За что? Что, им Донбасс нужен? Крым нужен? Зачем? Хочет Украина в Европу идти? Пускай идет. И Россия должна жить по-европейски. Вы видели, как они там колошматили молодежь? Это нормальная страна? Это уродливая страна, я считаю. Это страшно стыдно", — заявлял Евдокимов, который родился в Украине.