В 78 лет умер певец Ярослав Евдокимов, известный по песне "Фантазер"
22 августа из жизни ушел певец Ярослав Евдокимов - последние годы он болел раком легких.
Причиной смерти Ярослава Евдокимова стал рак легких - именно с этой болезнью он сражался последние годы.
По уточненным данным, Евдокимов скончался сегодня утром в Минской больнице. По словам близких, до последнего артист пытался вести активный образ жизни, путешествовать и проводить время с родными.
По данным SHOT, похороны и прощание пройдут в Минске. Там у певца живет дочь.
В России Ярослав Евдокимов давно не выступал, его концерты в нескольких городах отменили из-за "антироссийской" позиции.
В 2019 году Евдокимов жестко раскритиковал Россию за вхождение в ее состав Крыма. Тогда он обвинил Москву в начале конфликта в Донбассе. "Я считаю, что это трагедия страшная. Я обвиняю во всем Кремль. <...> За что? За что? За что? Что, им Донбасс нужен? Крым нужен? Зачем? Хочет Украина в Европу идти? Пускай идет. И Россия должна жить по-европейски. Вы видели, как они там колошматили молодежь? Это нормальная страна? Это уродливая страна, я считаю. Это страшно стыдно", — заявлял Евдокимов, который родился в Украине.