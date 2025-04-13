Лера Кудрявцева не может справиться с алкоголизмом молодого мужа

В интервью 2021 года телеведущая отдельно подчеркнула: «Я не хочу выставлять свою личную жизнь на показ. Особенно, если там не все гладко». Однако, судя по всему, сейчас она думает по-другому. В своем Telegram-канале Лера Кудрявцева разразилась публичными откровениями: «Я задолбалась. Я созависимая. Мое утро начинается через преодоление, потому что сил нет уже от слова совсем. Я устала спасать и жалеть. Я не знаю, что делать. Мне нужен психолог. Я впервые хочу кричать и биться головой об стену. Просто плачу от бессилия. Но вам этого не понять», — разоткровенничалась она.