Лера Кудрявцева не может справиться с алкоголизмом молодого мужа
В начале эта история выглядела как роман в стиле «глянец плюс спорт»: российская телеведущая Лера Кудрявцева (53) и хоккеист Игорь Макаров (37) начали встречаться. Разница в возрасте - 16 лет - никого не смущала. В 2013 году пара расписалась, а через пять лет у них родилась дочь. Однако дальше что-то пошло не так.
«Мне очень комфортно с ним. Он — мужчина с большой буквы», — говорила Лера в интервью в 2014 году. Тогда же она уверяла, что у них «очень теплые, настоящие отношения» и «никаких кризисов». С годами тон высказываний менялся. В 2020-м, комментируя слухи о проблемах в браке, Лера Кудрявцева призналась: «Да, бывают трудности. У кого их нет? Главное — принимать человека со всеми его слабостями».
Какими именно слабостями, телеведущая не уточняла, но российская пресса все чаще упоминала имя Макарова в контексте нестабильного поведения и пристрастия к алкоголю. В кулуарах светских мероприятий за ним уже давно закрепилась репутация «не самого трезвого гостя».
Сама Кудрявцева то удаляет совместные фотографии из соцсетей, то снова выкладывает их — как, например, в ноябре 2023 года, когда подписчики удивились внезапному появлению «семейной идиллии» после полугодового молчания. Тогда же под одним из фото она написала: «Жизнь — штука сложная, но все можно пройти вдвоем».
В интервью 2021 года телеведущая отдельно подчеркнула: «Я не хочу выставлять свою личную жизнь на показ. Особенно, если там не все гладко». Однако, судя по всему, сейчас она думает по-другому. В своем Telegram-канале Лера Кудрявцева разразилась публичными откровениями: «Я задолбалась. Я созависимая. Мое утро начинается через преодоление, потому что сил нет уже от слова совсем. Я устала спасать и жалеть. Я не знаю, что делать. Мне нужен психолог. Я впервые хочу кричать и биться головой об стену. Просто плачу от бессилия. Но вам этого не понять», — разоткровенничалась она.
Полный текст ее крика боли: