Вернется ли Ефремов в театр и кино после выхода из тюрьмы? Пока актеру предложили работу... на швейной фабрике

Что его ждет на свободе? Тут мнения разделяются. Так, режиссер Алексей Учитель заявил, что артист сможет продолжить карьеру в кино после освобождения. Он добавил, что хотел бы лично встретиться с Ефремовым и поговорить о совместной работе. Схожее мнение высказал актер Валерий Баринов, известный своими ролями в таких сериалах, как "Петербургские тайны" и "Кадетство". Он также признался, что очень рад новостям об освобождении коллеги, осужденного за смертельное ДТП. "Теперь Ефремов появится в театре и на экранах. Я этому очень рад", — заявил Баринов. А артистка Елена Проклова уже согласилась сыграть с Ефремовым в одном спектакле. В свою очередь Владимир Машков отметил, что давно не поддерживал контакт с Ефремовым, поэтому не может дать объективную оценку его текущему состоянию. Однако он выразил надежду, что произошедшие события стали для артиста важным жизненным уроком и что он сможет вновь найти себя в творчестве. Вернется ли он в профессию, будет зависеть от множества факторов, включая его собственное желание, внутреннюю готовность и реакцию зрителей.