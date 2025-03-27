Вернется ли Ефремов в театр и кино после выхода из тюрьмы? Пока актеру предложили работу... на швейной фабрике
На днях стало известно, что российскому актеру Михаилу Ефремову, совершившему смертельное ДТП, одобрили условно-досрочное освобождение.
Со слов прокурора, цель уголовного наказания достигнута, поэтому Ефремову больше не надо сидеть в колонии, сообщает Mash. По данным росСМИ, выход Ефремова на свободу ожидается в начале апреля.
Что его ждет на свободе? Тут мнения разделяются. Так, режиссер Алексей Учитель заявил, что артист сможет продолжить карьеру в кино после освобождения. Он добавил, что хотел бы лично встретиться с Ефремовым и поговорить о совместной работе. Схожее мнение высказал актер Валерий Баринов, известный своими ролями в таких сериалах, как "Петербургские тайны" и "Кадетство". Он также признался, что очень рад новостям об освобождении коллеги, осужденного за смертельное ДТП. "Теперь Ефремов появится в театре и на экранах. Я этому очень рад", — заявил Баринов. А артистка Елена Проклова уже согласилась сыграть с Ефремовым в одном спектакле. В свою очередь Владимир Машков отметил, что давно не поддерживал контакт с Ефремовым, поэтому не может дать объективную оценку его текущему состоянию. Однако он выразил надежду, что произошедшие события стали для артиста важным жизненным уроком и что он сможет вновь найти себя в творчестве. Вернется ли он в профессию, будет зависеть от множества факторов, включая его собственное желание, внутреннюю готовность и реакцию зрителей.
Михаил Ефремов прибывает на оглашение приговора 8 сентября 2020 года
Однако все не так просто. Например, Театр имени Вахтангова не намерен сотрудничать с актером после его выхода по УДО. Об этом сообщил директор театра Кирилл Крок. Он добавил, что авария в 2020 году стала закономерным итогом деградации артиста. "Я его совершенно не знаю. Но то, что я видел, когда он был артистом театра "Современник", выходил поддатый где-то на гастролях, не мог двух слов связать, для меня было каким-то ужасом", — заявил Крок, комментируя свое отношение к Ефремову. По мнению директора, авария, которую Михаил Ефремов устроил в 2020 году и которая стала причиной гибели человека и его последующего осуждения, была закономерным итогом деградации артиста. Он отметил, что театр не испытывает потребности в услугах приглашенных актеров, особенно Ефремова, подчеркнув, что у них есть огромная прекрасная труппа и они никого не приглашают.
Смертельная авария с участием Михаила Ефремова
Если все же вернуться к прежней профессии не получится, у Михаила Ефремова есть альтернатива. Ему, например, уже предложили должность коммерческого директора Ивановской швейной фабрики. Об этом заявил гендиректор предприятия Юрий Лукьянчиков. "Освобождают. А куда ему устраиваться? Никуда. В новостях-то сказали, что его на работу никто брать не хочет", — пояснил свою инициативу глава фабрики. Лукьянчиков заверил, что Ефремову готовы снять квартиру в Иваново, предоставить питание, кабинет и служебное авто. Также хотят привлечь его к работе с детьми в театральном кружке. Уточняется, что во время отбывания наказания Михаил Ефремов работал как раз на швейном предприятии.