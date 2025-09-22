Ученые предупреждают: в этих фруктах скрываются ядовитые вещества
Фрукты являются прекрасным дополнением к утренней каше, однако некоторые из них требуют особенно тщательной мойки, так как в их кожуре может накапливаться значительное количество пестицидов, предупреждает специалист по питанию Карина Михельс.
По ее словам, по возможности следует отдавать предпочтение фруктам органического происхождения, выращенным без использования вредных химических веществ, и поэтому они безопаснее для здоровья.
Определить, попали ли пестициды в организм вместе с пищей, можно с помощью анализа мочи, рассказала газете Kurier профессор Карина Михельс. По её словам, у людей, которые предпочитают органически выращенные овощи и фрукты, уровень пестицидов в организме обычно значительно ниже.
Михельс также опубликовала список фруктов, овощей и ягод, в которых может содержаться особенно много химических средств для защиты растений, а также перечень продуктов, в которых такие вещества встречаются сравнительно редко и в небольшом количестве.
Наибольшее количество пестицидов могут содержать следующие продукты:
- клубника
- яблоки
- груши
- персики
- нектарины
- виноград
- вишня
- черника
- зелёная фасоль
- шпинат
- сладкий перец
При выборе всех этих продуктов Михельс рекомендует отдавать предпочтение органическим. Отличным выбором являются также овощи и фрукты из собственного сада, при выращивании которых не использовались никакие химические средства защиты растений.
Особенно много вредных веществ могут содержать фрукты, овощи и ягоды, которые ввозятся из стран за пределами Европейского союза, поскольку в других местах нередко применяются средства защиты растений, запрещенные в Европе.
Если приобретаются неорганические продукты на рынке или в магазине, их перед употреблением следует особенно тщательно промыть. Для фруктов и овощей с шероховатой кожурой лучше всего использовать щетку, пишет Postimees.ee.
Наименьшее количество пестицидов обычно содержат следующие продукты:
- морковь
- лук
- грибы
- авокадо
- горох
- капуста
- спаржа
- сахарная кукуруза
- ананасы
- папайя
- дыни
- киви
- манго
- батат
- арбузы
По словам Михельс, без опасений можно приобретать также апельсины, бананы и другие фрукты с кожурой, которую обычно не едят, как в магазине, так и на рынке. Однако и эти фрукты следует тщательно промыть перед тем, как их очистить.