Ученые предупреждают: в этих фруктах скрываются ядовитые вещества
фото: Zane Bitere/LETA
Иллюстративное фото.
Фрукты являются прекрасным дополнением к утренней каше, однако некоторые из них требуют особенно тщательной мойки, так как в их кожуре может накапливаться значительное количество пестицидов, предупреждает специалист по питанию Карина Михельс.

По ее словам, по возможности следует отдавать предпочтение фруктам органического происхождения, выращенным без использования вредных химических веществ, и поэтому они безопаснее для здоровья.

Определить, попали ли пестициды в организм вместе с пищей, можно с помощью анализа мочи, рассказала газете Kurier профессор Карина Михельс. По её словам, у людей, которые предпочитают органически выращенные овощи и фрукты, уровень пестицидов в организме обычно значительно ниже.

Михельс также опубликовала список фруктов, овощей и ягод, в которых может содержаться особенно много химических средств для защиты растений, а также перечень продуктов, в которых такие вещества встречаются сравнительно редко и в небольшом количестве.

Наибольшее количество пестицидов могут содержать следующие продукты:

  • клубника
  • яблоки
  • груши
  • персики
  • нектарины
  • виноград
  • вишня
  • черника
  • зелёная фасоль
  • шпинат
  • сладкий перец

При выборе всех этих продуктов Михельс рекомендует отдавать предпочтение органическим. Отличным выбором являются также овощи и фрукты из собственного сада, при выращивании которых не использовались никакие химические средства защиты растений.

Особенно много вредных веществ могут содержать фрукты, овощи и ягоды, которые ввозятся из стран за пределами Европейского союза, поскольку в других местах нередко применяются средства защиты растений, запрещенные в Европе.

Если приобретаются неорганические продукты на рынке или в магазине, их перед употреблением следует особенно тщательно промыть. Для фруктов и овощей с шероховатой кожурой лучше всего использовать щетку, пишет Postimees.ee.

Наименьшее количество пестицидов обычно содержат следующие продукты:

  • морковь
  • лук
  • грибы
  • авокадо
  • горох
  • капуста
  • спаржа
  • сахарная кукуруза
  • ананасы
  • папайя
  • дыни
  • киви
  • манго
  • батат
  • арбузы

По словам Михельс, без опасений можно приобретать также апельсины, бананы и другие фрукты с кожурой, которую обычно не едят, как в магазине, так и на рынке. Однако и эти фрукты следует тщательно промыть перед тем, как их очистить.

