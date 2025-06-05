В Британии выяснили, что принимая в день одну таблетку за 0,1 евро, можно увеличить продолжительность жизни на три года
В эфире программы BBC Morning Live доктор Оскар Дьюк прокомментировал заявление о том, что таблетка за 9 пенсов (10 евроцентов) якобы может продлить жизнь. Речь шла о добавках витамина D, которые в аптеках можно купить по цене от 1 до 9 пенсов за штуку.
Ведущие программы зачитали заголовок из прессы: «Прием добавок за 9 пенсов в день замедляет старение на три года» и спросили врача, не слишком ли это хорошо, чтобы быть правдой. Доктор Дьюк объяснил, что речь идет о витамине D, который действительно рекомендуется большинству людей, особенно в осенне-зимний период, поскольку он почти не поступает из пищи и главным образом образуется под воздействием солнечного света, которого зачастую не хватает.
Исследование касалось влияния витамина D на старение, а именно на теломеры — защитные участки на концах хромосом. Он сравнил теломеры с крышками на концах фломастеров, которые предотвращают склеивание хромосом и тем самым защищают клетки от мутаций и преждевременного старения. В ходе исследования было замечено, что у принимающих витамин D сокращение теломер происходило медленнее, что может говорить о замедлении процессов старения.
Однако для окончательных выводов нужны дополнительные исследования. Участники эксперимента принимали витамин D в течение четырех лет, и на основе полученных данных предполагается, что их биологическое старение замедлилось примерно на три года по сравнению с ожидаемым уровнем укорачивания теломер.
Витамин D, особенно его форма D3 (холекальциферол), действительно связывается с более низкой смертностью от различных причин, в том числе рака и респираторных заболеваний. Он может действовать как антиоксидант, способствовать восстановлению ДНК и активировать гены, связанные с устойчивостью к стрессу. Некоторые исследования показывают, что достаточный уровень витамина D может снизить общую смертность примерно на 7 процентов. Рекомендуется поддерживать уровень 25(OH)D в крови выше 30 нг/мл (75 нмоль/л). Исследования на рыбках показали, что витамин D способен продлевать им жизнь. Однако при чрезмерном приеме возможны побочные эффекты, включая гиперкальциемию.