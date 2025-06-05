В Британии выяснили, что принимая в день одну таблетку за 0,1 евро, можно увеличить продолжительность жизни на три года

Ведущие программы зачитали заголовок из прессы: «Прием добавок за 9 пенсов в день замедляет старение на три года» и спросили врача, не слишком ли это хорошо, чтобы быть правдой. Доктор Дьюк объяснил, что речь идет о витамине D, который действительно рекомендуется большинству людей, особенно в осенне-зимний период, поскольку он почти не поступает из пищи и главным образом образуется под воздействием солнечного света, которого зачастую не хватает.