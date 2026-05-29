Даже после поражения в четвертьфинале Рудолфс Балцерс остается лучшим снайпером чемпионата мира по хоккею
Капитан сборной Латвии по хоккею Рудольфс Балцерс после четвертьфинальных матчей чемпионата мира по-прежнему остается лучшим бомбардиром по количеству заброшенных шайб, свидетельствует статистика организаторов турнира.
Как уже сообщал Otkrito.lv, в четверг сборная Латвии в четвертьфинале уступила Норвегии со счетом 0:2.
В восьми матчах турнира Балцерс забросил семь шайб, тогда как второе место делят капитан сборной Канады Маклин Селебрини и норвежцы Тинус Коблар и Ноа Стен, на счету которых по шесть голов.
Среди самых результативных игроков турнира из латвийцев выше всех находится Сандис Вилманис, который в восьми матчах набрал 11 (4+7) очков и занимает шестое место. Балцерс с 10 (7+3) очками располагается на восьмой позиции. Лидером является швейцарец Свен Андригетто, набравший 13 (4+9) очков.
Среди лучших ассистентов Вилманис с семью результативными передачами занимает разделенное шестое место, а Денис Смирнов с шестью передачами делит десятую позицию еще с шестью хоккеистами.
Вилманис, который в среднем проводил на льду 23 минуты и 17 секунд за матч, имеет четвертое по величине игровое время на турнире, а среди всех нападающих провел на льду больше всего времени. Балцерс с показателем 22 минуты и 3 секунды в среднем за матч занимает восьмое место, а строчкой ниже располагается Альберт Шмитс, проводивший на льду в среднем 21 минуту и 47 секунд.
Кроме того, Кристерс Гудлевскис является третьим лучшим вратарем турнира. В семи матчах он отражал в среднем 94,62% бросков и пропускал в среднем 1,44 шайбы за игру.
В командной статистике латвийцы вместе с финнами делят второе место по реализации большинства. В восьми матчах сборная Латвии забросила восемь шайб в большинстве, реализовав 32% численного преимущества.
В полуфинале чемпионата мира норвежцы встретятся со швейцарцами, а Канада сыграет с Финляндией.