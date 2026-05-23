"У нас нет времени радоваться!" - подчеркивает Витолиньш после победы над сборной США
Главный тренер сборной Латвии по хоккею Харийс Витолиньш после победы латвийских хоккеистов в матче чемпионата мира против сборной США заявил, что «у команды нет времени радоваться».
«Мы должны понимать, что завтра новая игра», — сдержанно отметил главный тренер сборной Латвии. «Эйфория после успеха, конечно, есть, но у нас нет времени радоваться. Завтра уже нужно играть».
Главный тренер национальной команды также сообщил, что нападающий Эдуардс Тралмакс прибудет в Цюрих завтра утром, однако когда и в каком звене он будет играть, пока не решено. Завтра в 17:20 сборная Латвии встретится с Великобританией, которая в пяти матчах не набрала ни одного очка, а в заключительной игре группы во вторник в 13:20 латвийцы сыграют против сборной Венгрии.
Говоря о прошедшем матче против сборной США, в котором Латвия одержала победу со счетом 4:2 (1:0, 0:1, 3:1), Витолиньш отметил, что хоккеисты победили «только благодаря боевому духу и самоотверженности».
«Парни отдали все силы, бросались под шайбы, Гуди [Кристерс Гудлевскис] вытащил, и в каждой игре, каким бы ни был соперник, всегда будут моменты». Тренер также отметил, что было еще несколько возможностей забить, однако самым важным был боевой настрой в своей зоне и перед воротами.
«Мы играли против хоккеистов НХЛ — если не из первых, то из третьих звеньев. Как только не доиграешь свой эпизод до конца, сразу потеряешь позицию», — охарактеризовал соперника Витолиньш. «Важно держаться в игре. Если забиваешь первым, появляется уверенность и вера в себя. Тогда каждая следующая смена играется как последняя».
89-й чемпионат мира в Швейцарии проходит до 31 мая. После пяти сыгранных матчей сборная Латвии с шестью очками занимает четвертое место в группе А.