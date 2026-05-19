На чемпионате мира по хоккею сборная Латвии в упорной борьбе проиграла команде Австрии
Мужская сборная Латвии по хоккею во вторник в Цюрихе в третьем матче чемпионата мира уступила Австрии со счетом 1:3 (0:0, 0:1, 1:2).
В составе сборной Латвии шайбу забросил Рудолф Балцерс, на счету которого уже четыре из пяти голов латвийской команды на этом турнире. Во всех четырех случаях ему ассистировал Денис Смирнов.
В группе А у Финляндии, Швейцарии и Австрии по девять очков после трех матчей, США и Латвия набрали по три очка после двух и трех игр соответственно, а без очков остаются Венгрия, Великобритания и Германия.
Первые минуты встречи прошли без опасных моментов, способных повлиять на счет, однако ближе к середине первого периода после ошибки латвийцев соперники попали шайбой в каркас ворот. Менее чем за шесть минут до конца периода латвийские хоккеисты активно атаковали ворота австрийцев, но не сумели воспользоваться суматохой на пятачке, а затем Микс Тумановс попал в штангу.
Следующий шанс открыть счет появился на шестой минуте второго периода, когда Ренарс Крастенбергс вышел один на один с Ати Толваненом, однако вратарь австрийцев спас команду. Австрийцы же свой момент реализовали — после ошибки у борта шайба в центре зоны оказалась у Тима Харниша, который на восьмой минуте периода сделал счет 1:0.
В начале второй половины периода латвийцы на некоторое время заперли соперника в его зоне, но отличиться не сумели. Позже только Кристерс Гудлевскис спас сборную Латвии от второго пропущенного гола, отразив бросок австрийца с близкой дистанции. Под конец периода опасный момент у ворот соперника был и у Сандиса Вилманиса.
На 25-й секунде третьего периода Балцерс броском из-под защитника сравнял счет. Вскоре австрийцы получили большинство и реализовали его — на пятой минуте периода Беньямин Нисснер вновь вывел свою команду вперед.
За полторы минуты до конца основного времени латвийцы устроили штурм в зоне соперника и заменили вратаря шестым полевым игроком. Однако спастись не удалось, а в последние секунды Винценц Ререр отправил шайбу в пустые ворота сборной Латвии.
Ранее латвийцы уступили Швейцарии со счетом 2:4, а затем победили Германию — 2:0. Австрийцы до этого одержали две победы над Великобританией (5:2) и Венгрией (4:2).
Следующий матч сборная Латвии проведет в четверг в 17:20 против Финляндии. Затем латвийцы сыграют 23 мая в 13:20 с США, 24 мая в 17:20 — с Великобританией, а заключительный матч группового этапа состоится 26 мая в 13:20 против Венгрии.