Открытие галереи La Rouge
Агния Григуле открыла в Риге La Rouge: галерею, мастерскую и пространство для творческих встреч
13 мая в Риге фотограф Агния Григуле торжественно открыла галерею La Rouge, представив экспозицию своих новейших работ. В галерее представлены крупноформатные фотографии, созданные Агнией за два года, прошедших с ее персональной выставки «Privee».
На открытии присутствовали яркие представители латвийской моды и культуры - Лига Земтуре, Элита Клявиня, Уна Мейстере, Ивета Вецмане, Катрина Яунупе, Ольга Колотова, Даниэла Вэтра, Агате Криста и многие другие.
«С детства меня вдохновляют диснеевские мультфильмы о принцессах, которые борются со злыми ведьмами. Миссия моего искусства - подчеркивать красоту женщин и помогать им побеждать завистников с помощью уверенности в себе. В последнее время меня также вдохновляют эротические триллеры 70-х и 80-х годов, которые, по сути, об том же», - рассказывает Агния.
Вечер прошел в спокойной и творческой атмосфере, где каждый мог пообщаться с Агнией, изучить ее работы и обсудить актуальные события творческого мира. На открытии был проведен розыгрыш двух фотографий. Счастливые победители смогли забрать их прямо со стены галереи.
Галерея La Rouge станет также художественной мастерской Агнии, пространством для мероприятий и частных экскурсий.
Агния Григуле - один из наиболее коммерчески успешных фотографов Латвии, с которым сотрудничают бренды из разных стран мира, а ее работы приобретаются людьми для частных коллекций.
«Я определенно хочу использовать La Rouge и свою узнаваемость для продвижения других выдающихся рижских художников. В Риге важно формировать понимание ценности фотоискусства и популяризировать его как элемент интерьера в домах и общественных пространствах», - рассказывает Агния о видении галереи.
Галерея La Rouge расположена в тихом центре, по адресу: ул. Стрелниеку, 1а, Рига.