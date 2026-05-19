Когда хлеб и мука становятся проблемой: что нужно знать о целиакии и непереносимости глютена
Обычное вздутие живота бывает у всех, но иногда за ним может скрываться не просто реакция на еду, а серьезное заболевание. Врач объяснила, когда дискомфорт уже нельзя считать нормой и почему перед проверкой на целиакию нельзя заранее отказываться от глютена.
Вздутие живота, диарея, потеря аппетита, дефицит железа — это лишь часть симптомов, которые могут указывать на целиакию. О том, какое вздутие живота можно считать нормальным, в передаче TV24 «Ārsts atbild» рассказала гастроэнтеролог, эндоскопист Илона Вилкойте.
«Целиакия — очень коварное заболевание, симптомы у нее очень неспецифические, поэтому иногда семейный врач и даже гастроэнтеролог не сразу подозревают целиакию, и диагноз ставится поздно», — говорит Вилкойте.
Одним из симптомов этого заболевания является вздутие живота. На вопрос, какое вздутие можно считать нормальным, врач отвечает: «Норма — это то, что не вызывает дискомфорта: боли, спазмов, ощущения распирания. Газы образуются у всех, иначе быть не может, потому что у всех нас в толстой кишке есть бактерии. Газы выходят только одним способом, и если это не вызывает дискомфорта, это норма. Но если начинает мешать — это уже не норма».
Как связаны целиакия, непереносимость глютена и пшеничная мука?
«Целиакия — это заболевание, при котором глютен буквально разрушает ворсинки тонкой кишки. В тонкой кишке есть ворсинки, и если их развернуть, получилась бы площадь в несколько футбольных полей. Это огромная поверхность, которая все всасывает. И если мы едим глютен, а у нас есть целиакия, эти ворсинки атрофируются, отмирают, и всасывание не происходит», — объясняет Вилкойте.
При этом непереносимость глютена — это состояние, при котором ворсинки не атрофируются, но человек чувствует себя плохо после употребления глютена.
При целиакии глютен обязательно нужно исключить из рациона. Врач также отмечает, что дефицит железа может быть связан с целиакией, поскольку железо всасывается в тонкой кишке. Если же ворсинки под воздействием глютена повреждены и отмерли, всасывания не происходит, и человек может ощущать слабость, усталость и сонливость.
При этом Вилкойте подчеркивает: перед обследованиями пациенту нельзя самостоятельно отказываться от глютена. Почему? «Диагноз целиакии можно подтвердить только в том случае, если пациент употребляет глютен».