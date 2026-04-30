Чуда не случилось: Артур Шилов не смог в одиночку вытащить "Питтсбург Пингвинз" в следующий раунд Кубка Стэнли
Клуб «Питтсбург Пингвинз» с Артуром Шиловым в воротах потерпел поражение в шестом матче первого раунда розыгрыша Национальной хоккейной лиги и выбыл из турнира.
«Питтсбург Пингвинз» в гостях в овертайме уступил «Филадельфия Флайерз» со счетом 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1), проиграв серию до четырех побед — 2-4.
Артур Шилов отразил 31 из 32 бросков соперника (96,9%) и был признан третьей звездой матча.
Единственную шайбу на 18-й минуте овертайма забросил Кэм Йорк.
Для Шилова это был третий матч подряд в стартовом составе в серии — в двух предыдущих играх команда одержала победы. В целом по серии латвийский голкипер отразил 93,9% бросков, пропуская в среднем 1,52 шайбы за игру. В регулярном чемпионате он провел 39 матчей, отражая 88,8% бросков, в среднем пропуская 3,07 шайбы и оформив два «сухих» матча.
Вратарь «Филадельфия Флайерз» Даниэл Владарж в этой игре отразил все 42 броска и во второй раз в серии сыграл на ноль.
Из-за травмы за «Филадельфия Флайерз» по-прежнему не выступает латвийский нападающий Родриго Аболс, получивший тяжелую травму ноги в середине января.
Во втором раунде, полуфинале Восточной конференции, «Филадельфия Флайерз» встретится с «Каролина Харрикейнз», которая в серии со счетом 4-0 обыграла «Оттава Сенаторз».
В прошлом сезоне в финальной серии «Флорида Пантерз», за которую выступает защитник Увис Янис Балинскис, со счетом 4-2 обыграла «Эдмонтон Ойлерз» и завоевала Кубок Стэнли второй год подряд. В текущем сезоне в составе команды дебютировал Сандис Вилманис, однако «Флорида Пантерз» провела неудачный регулярный чемпионат и досрочно сложила полномочия действующего обладателя трофея.