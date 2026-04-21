Назван состав юниорской сборной Латвии по хоккею на чемпионате мира
Главный тренер мужской юниорской сборной Латвии U-18 по хоккею Олег Сорокин назвал 25 игроков, которые примут участие в чемпионате мира в элитном дивизионе.
Как сообщает Латвийская федерация хоккея, в состав сборной Сорокин включил трех вратарей, восемь защитников и 14 нападающих.
Готовясь к чемпионату мира, латвийские хоккеисты в контрольных матчах на своем льду обыграли Польшу со счетом 5:2 и 8:3, после чего в Братиславе уступили Германии — 0:3 и проиграли сверстникам из Швеции — 1:8.
В тренерский штаб сборной входят ассистенты Герберт Васильев, Максим Широков и Раймонд Вилкойтс, за физическую подготовку отвечает Райвис Миезанс. Тренером вратарей в этом году стал Эдгар Масальскис, который также работает с молодежной сборной Латвии U-20.
Чемпионат мира среди юниоров (U-18) в элитном дивизионе пройдет с 22 апреля по 2 мая в словацких городах Тренчин и Братислава. Сборная Латвии в группе сыграет с Канадой, Словакией, Финляндией и Норвегией.
Первый матч в четверг в 15:00 латвийцы проведут против Канады, в пятницу в 19:00 встретятся с Финляндией, в воскресенье в 19:00 сыграют против Норвегии, а днем позже в 19:00 завершат групповой этап матчем против хозяев турнира.
Сборная Латвии U-18 выступает в элитном дивизионе с 2019 года, то есть уже восьмой сезон подряд.
Состав сборной Латвии U-18:
- вратари — Кристерс Плепис (Rīgas HS), Патрикс Плуминьш (Zemgale/LBTU), Илья Никитин ("Филадельфия Ребелз", NAHL);
- защитники — Томасс Эрдманис-Херманис, Хербертс Лаугалис, Маркусс Савиелс (все — Rīgas HS), Оскарс Лукс (Jukurit, Финляндия), Ричардс Лисовскис (Lukko, Финляндия), Адрианс Клявиньш (Borlange HF, Швеция), Эдгарс Лагановскис (Atlantic Coast Academy, США), Сандерс Круминьш (Young Lions, Швейцария);
- нападающие — Кристерс Обукс, Стефанс Ротс, Давидс Даниловс, Карлис Тамениекс (все — Rīgas HS), Оливерс Мурниекс ("Сент-Джонс Си Догс", QMJHL), Мартинс Клауцанс ("Шербрук Феникс", QMJHL), Магнусс Авотиньш ("Блэкфелд Буллдогс", BCHL), Ричардс Руткис ("Нью-Джерси Рокетс", США), Эмилс Бракше ("Кливленд Баронс", США), Хенрийс Упениекс (KooKoo, Финляндия), Эрнестс Круминьш (TPS Турку, Финляндия), Даниелс Рейдзанс (Biel, Швейцария), Андрейс Лосанс (Fribourg-Gotteron, Швейцария), Давидс Тарвидс (Plzen, Чехия).