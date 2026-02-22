Экипаж латвийского боба-четверки занял на Олимпиаде в Италии десятое место
Латвийская бобслейная четверка с пилотом Екабом Календой в воскресенье на Олимпийских играх в Италии заняла десятое место.
После первых двух заездов в субботу экипаж Календы находился на 11-й позиции, однако после третьего заезда сумел подняться на одну строчку выше и сохранил это место по итогам заключительного заезда.
Золотые медали завоевал четверка немца Йоханнеса Лохнера, для которого этот титул стал вторым на нынешних Олимпийских играх — ранее он победил и в соревнованиях двоек. Чемпион уже заранее объявил, что это будут его последние соревнования и завершение карьеры. В сумме экипаж Лохнера преодолел четыре заезда за 3 минуты 37,57 секунды.
Серебро, как и в двойках, выиграл экипаж Франческо Фридриха, уступивший лидеру 0,57 секунды. Бронзовую медаль с отставанием 1,07 секунды завоевал четверка швейцарца Михаэля Фогта, который в последнем заезде на 0,04 секунды опередил немца Адама Амура с командой и не позволил повториться пьедесталу двоек.
Четверка Календы с разгоняющими Матисом Микнисом, Лаурисом Кауфманисом и Майрисом Клявой уступила победителям 2,15 секунды.
В первом заезде экипаж Календы показал десятое время, во втором занял 17-е место, в третьем снова продемонстрировал десятый результат, а в заключительном — девятый.
Как после финиша заявил Календа, сегодняшними заездами он доволен.
«Сегодня оба заезда были более-менее оптимальными, — сказал пилот в интервью Латвийскому телевидению. — Нас подвел второй заезд вчера. Ничего, у других тоже были ошибки».
Календа добавил, что доволен своим олимпийским дебютом как в двойках, так и в четверках, поскольку по ходу сезона не казалось, что удастся бороться за столь высокие позиции, особенно в двойках.
Ранее сообщалось, что в соревнованиях двоек Календа вместе с Микнисом заняли восьмое место.
Как пояснил пилот, улучшение результата, вероятно, связано с изменениями в обработке коньков.
«Нужно продолжать и в следующем сезоне, а там уже посмотрим, так это было или нет», — отметил Календа.
Календа был единственным латвийским пилотом на Олимпийских играх, поскольку из-за падения на тренировке Ренарс Грантиньш не смог стартовать в соревнованиях.