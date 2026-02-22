Экипаж латвийского боба-четверки занял на Олимпиаде в Италии десятое место

Золотые медали завоевал четверка немца Йоханнеса Лохнера, для которого этот титул стал вторым на нынешних Олимпийских играх — ранее он победил и в соревнованиях двоек. Чемпион уже заранее объявил, что это будут его последние соревнования и завершение карьеры. В сумме экипаж Лохнера преодолел четыре заезда за 3 минуты 37,57 секунды.