Байба Бендика сотворила маленькое чудо, но в итоге латвийские биатлонистки финишировали в эстафете на 17-м месте
Латвийская биатлонистка Байба Бендика в среду на втором этапе олимпийской эстафеты 4х6 километров вывела сборную Латвии в лидеры, однако на финише латвийская команда заняла 17-е место.
Первый этап за латвийскую команду провела Эстере Волфа, второй — Бендика, далее стартовали Санита Булиня и Анния Кейта Сабуле.
Олимпийскими чемпионками стали биатлонистки Франции, которых на третьем этапе в лидеры вывела Осеан Мишелон. Первые два этапа прошли Камилла Бене, получившая один штрафной круг, и Лу Жанмонно, а на четвертом этапе выступила Жюлия Симон. Пройдя один штрафной круг и использовав шесть дополнительных патронов, француженки финишировали за 1 час 10 минут 22,7 секунды.
Через 51,3 секунды финишировала сборная Швеции, у которой штрафной круг на втором этапе прошла Анна Магнуссон, первый этап провела Линна Гестблум, а на двух последующих этапах бежали Эльвира и Ханна Эберг. В общей сложности шведки использовали семь дополнительных патронов.
Без штрафных кругов обошлись и использовали семь дополнительных патронов норвежки Марте Йохансен, Юни Арнеклейв, Каролине Кноттен и Марен Киркейде, которые на финише уступили 1 минуту 7,6 секунды. Более чем на 20 секунд от призовой тройки отстали немки.
Латвийские спортсменки, преодолевшие три штрафных круга и использовавшие 14 дополнительных патронов, проиграли победительницам 5 минут 36,7 секунды.
Волфа в стрельбе лежа была безошибочна и вернулась на трассу в группе лидеров, однако в стрельбе стоя использовала два дополнительных патрона и откатилась на 11-е место, уступая лидеру 27 секунд. Эстафету Бендике она передала шестой, с отставанием в 24 секунды от лидирующих спортсменок.
Бендика на каждом огневом рубеже использовала по одному дополнительному патрону и отправилась на передачу эстафеты третьей, в десяти секундах от первого места. К моменту передачи она вышла в лидеры, рядом с ней шли также болгарские спортсменки. Булиня на дистанции удерживала место в тройке сильнейших, однако после стрельбы лежа прошла два штрафных круга и вернулась на трассу 14-й, более чем в минуте от первой шестерки.
К стрельбе стоя Булиня подошла 15-й, закрыла все мишени с двумя дополнительными патронами и вернулась на дистанцию в той же позиции. Сабуле приняла эстафету 16-й, примерно в 14 секундах позади идущей выше сборной Эстонии. На дистанции Сабуле догнала эстонку, однако из-за двух дополнительных патронов задержалась на стрельбе лежа и вернулась 16-й.
После последней стрельбы Сабуле отправилась на штрафной круг и находилась на 17-й позиции, на которой и финишировала. Из 20 сборных финишировали 18, а Канада и Литва отстали на круг.
Ранее латвийские биатлонистки дважды участвовали в олимпийских эстафетах и оба раза занимали 18-е место, в последний раз выступив в этой дисциплине в 2010 году в Ванкувере.