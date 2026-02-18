Горнолыжница Бондаре на Олимпиаде в Италии заняла 43-е место в слаломе

Шиффрин была лидером после первого заезда. Лидер общего зачета Кубка мира этого сезона и олимпийская чемпионка Сочи в слаломе в первой попытке прошла трассу за 47,13 секунды, а во второй показала второй результат — 51,97 секунды, в итоге ее суммарное время составило 1 минуту 39,10 секунды.