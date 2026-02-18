Горнолыжница Бондаре на Олимпиаде в Италии заняла 43-е место в слаломе
Латвийская горнолыжница Лиене Бондаре в среду заняла 43-е место в дисциплине слалом, а чемпионкой стала американка Микаэла Шиффрин.
Во втором заезде Бондаре финишировала за 58,30 секунды. По сумме двух попыток ее результат составил 1 минуту 52,25 секунды. Она отстала от Шиффрин на 13,15 секунды. В первой попытке у нее был 53-й результат, во второй — 42-й.
Шиффрин была лидером после первого заезда. Лидер общего зачета Кубка мира этого сезона и олимпийская чемпионка Сочи в слаломе в первой попытке прошла трассу за 47,13 секунды, а во второй показала второй результат — 51,97 секунды, в итоге ее суммарное время составило 1 минуту 39,10 секунды.
Серебряную медаль завоевала занимающая второе место в общем зачете Кубка мира швейцарка Камилла Раст, которая по сумме двух попыток уступила лидеру 1,5 секунды. В первой попытке у нее был четвертый результат, во второй — пятый.
Бронзовую медаль получила представительница Швеции Анна Свенн-Ларссон, проигравшая лидеру по сумме двух попыток 1,71 секунды. В первой попытке она была пятой, во второй — девятой.
После первой попытки на втором и третьем местах находились Лена Дюрр из Германии и Корнелия Эланд из Швеции, однако во второй попытке они не финишировали.
Лучшее время во второй попытке показала американская горнолыжница Пола Молцан — 51,39 секунды, однако в сумме она уступила лидеру 2,19 секунды и заняла восьмое место.
Ранее стартовавшая под 17-м номером Дженифера Германе на своих первых Олимпийских играх не финишировала.
На соревнования в рамках Олимпийских игр в Милане и Кортине были заявлены 95 горнолыжниц, из которых в первой попытке финишировали 64. Во второй попытке стартовали все спортсменки, завершившие первую трассу, однако финишировали 53 участницы.