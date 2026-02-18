Латвийские лыжницы заняли 13-е место в командном спринте на Олимпиаде
Латвийские лыжницы Кития Аузиня и Патриция Эйдука в среду на Олимпийских играх в Милане и Кортине заняли 13-е место в женском командном спринте.
Олимпийскими чемпионками стали шведки Йонна Сундлинг и Майя Дальквист, которые финишировали с результатом 20 минут 29,99 секунды.
Серебряные медали неожиданно завоевали швейцарки Надя Келин и Надин Фендрих, уступившие победительницам 1,40 секунды, а бронзу получили немки Лаура Гиммлер и Колетта Ридзек, которые были медленнее на 5,87 секунды.
Латвийские спортсменки проиграли чемпионкам одну минуту и 26,06 секунды.
Как после финала в интервью Латвийскому телевидению сказала Эйдука, в целом выступление можно оценить как удовлетворительное, так как всегда можно лучше, в свою очередь Аузиня отметила, что соревнования прошли очень хорошо.
«Мы чувствовали себя свободнее, напряжение уже прошло, потому что первая работа — квалификация — была сделана», — сказала Аузиня о финале.
Как рассказали спортсменки, теперь необходимо восстановиться и готовиться к старту на дистанции 50 километров в последний день Олимпийских игр.
Без медалей в командном спринте остались фаворитки — норвежки и лыжницы из США, финишировавшие соответственно на четвертом и пятом местах, а шестерку сильнейших замкнули канадки.
Эстонские лыжницы заняли 12-е место, а литовские не преодолели квалификацию, показав 22-й результат.
В мужском командном спринте представители Латвии Лаурис Капаркалейс и Никс Саулитис в квалификации заняли 17-ю позицию и в финал не вышли.