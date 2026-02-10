Латвийские биатлонисты на Олимпиаде в Италии до пьедестала не доехали

Первым из латвийских биатлонистов на трассу вышел Биркенталс. На первой стрельбе лежа и на второй стрельбе стоя он допустил по одной ошибке и получил две штрафные минуты, тогда как на третьем и четвертом рубежах стрелял безошибочно.