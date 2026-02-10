Латвийские биатлонисты на Олимпиаде в Италии до пьедестала не доехали
Латвийский биатлонист Ренарс Биркенталс в индивидуальной гонке на 20 километров занял 31-е место, Андрейс Расторгуевс финишировал 41-м, а Эдгарс Мисе и Рихардс Лозберс заняли соответственно 83-е и 88-е места.
Олимпийским чемпионом стал норвежский биатлонист Юханнес Улав Ботн, который преодолел дистанцию 20 километров за 51 минуту и 31,5 секунды и отработал на стрельбище без промахов.
Серебряную медаль завоевал француз Эрик Перро, допустивший одну ошибку на стрельбище и уступивший победителю 14,8 секунды, а третье место занял норвежец Стурла Холмс Легрейд, который не поразил одну из 20 мишеней и финишировал с отставанием 48,3 секунды.
Первым из латвийских биатлонистов на трассу вышел Биркенталс. На первой стрельбе лежа и на второй стрельбе стоя он допустил по одной ошибке и получил две штрафные минуты, тогда как на третьем и четвертом рубежах стрелял безошибочно.
Расторгуевс на первом огневом рубеже допустил одну ошибку, а на втором поразил все пять мишеней. На третьем и четвертом рубежах он заработал по одной штрафной минуте.
Лозберс уже на первой стрельбе допустил три ошибки, на второй — еще четыре. На третьем рубеже 16-летний спортсмен ошибся один раз, а на четвертом отстрелялся без промахов.
Мисе допустил по одной ошибке на первом, втором и третьем рубежах, а на последней стрельбе не были поражены три мишени, в результате чего он суммарно заработал шесть штрафных минут.
Всего в гонке стартовали 89 спортсменов.
Из трех олимпийских игр, в которых принимал участие Расторгуевс, в классической биатлонной дисциплине он занял 32-е место в 2014 году и 59-е место в 2018 году. Для остальных трех латвийских биатлонистов эти олимпийские игры стали первыми.