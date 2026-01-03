Латвийский экипаж саночников завоевал золотые медали на этапе Кубка мира в Сигулде
Латвийский экипаж двоек в санном спорте Эдуардс Шевиц-Микелшевицс и Лукасс Крастс в субботу в Сигулде на четвертом этапе Кубка мира по санному спорту завоевал первое место, впервые в карьере выиграв золотые медали.
Мартиньш Ботс и Робертс Плуме заняли третье место, а дебютанты Кубка мира Эдвардс Мартс Маркитанс и Робертс Лазданс финишировали на 14-й позиции. В соревнованиях женских двоек Марта Робежниеце и Кития Богданова заняли четвертое место, Анда Упите и Мадара Павлова стали восьмыми, а Аманда Огородникова и Селина Звилна — 13-ми.
Шевиц-Микелшевицс и сегодняшний именинник Крастс показали лучшее время в первом заезде, а во втором в какой-то момент опережали соперников всего на одну тысячную секунды, однако на финише показали второй результат. Второе место заняли немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт, уступив латвийцам по сумме двух заездов 0,078 секунды.
Ботс и Плуме после первого заезда шли третьими, а во втором показали лучшее время, однако этого не хватило, чтобы улучшить позицию по сумме. От второго места их отделили всего семь тысячных секунды.
Маркитанс и Лазданс в заездах заняли 15-е и 16-е места, а по сумме показали 14-й результат. От победивших соотечественников они отстали на 1,821 секунды.
В женских двойках победили австрийки Селина Эгле и Лара Кипа, которые по сумме двух заездов на 0,031 секунды опередили лидировавших после первого заезда немок Дайану Айтбергер и Магдалену Мачину. Третье место заняли итальянки Андреа Фетере и Мариона Оберхофер, уступив победительницам 0,203 секунды.
Робежниеце и Богданова в первом заезде были шестыми, а во втором показали четвертый результат, что позволило занять эту же позицию и в общем зачете. От пьедестала их отделили более полусекунды — 0,56 секунды.
Одиночные заезды спортсмены проведут в воскресенье, когда также состоится командная эстафета.
Пятый этап Кубка мира в январе пройдет в Винтерберге, где завершится олимпийская квалификация. На первом из двух этапов на еще одной немецкой трассе в Оберхофе будут разыграны медали чемпионата Европы, а в начале февраля спортсмены будут соревноваться на Олимпийских играх в Милане – Кортина-д’Ампеццо.