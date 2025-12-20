Еще одна страна разрешит однополые пары в национальных турнирах по фигурному катанию

О значимости этого исторического решения ранее высказывалась и Эмма Аалто: «Это был довольно долгий путь. Мы ждали год, пока было принято решение разрешить нам участвовать в соревнованиях. Когда у нас впервые появилась эта идея, мы даже не могли сразу начать тренироваться вместе». В свою очередь Коллинг отметила, что негативные комментарии никак не повлияли на нее и партнершу: «Мы видели статью с высказываниями российского политика. Мы от души посмеялись над этим и выбросили из головы. Это ничего не изменило».