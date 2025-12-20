Еще одна страна разрешит однополые пары в национальных турнирах по фигурному катанию
Британская федерация фигурного катания подтвердила, что, следуя примеру Финляндии и Канады, со следующего сезона разрешит однополым парам участвовать в национальных соревнованиях, включая чемпионат страны.
Изменения будут касаться только национального уровня, поскольку правила Международного союза конькобежцев (ISU) в настоящее время предусматривают, что в парном катании и танцах на льду команда должна состоять из одного мужчины и одной женщины. Это означает, что однополые пары по-прежнему не смогут выступать на международных соревнованиях. О нововведениях Британская федерация фигурного катания сообщила при публикации обновленных критериев чемпионата на следующий сезон.
Великобритания присоединяется к ряду других национальных федераций, включая Канаду и Финляндию, которые уже ввели аналогичные правила. Канадская федерация фигурного катания стала пионером этого процесса, изменив свои правила в 2022 году и разрешив любым двум фигуристам образовывать пару независимо от пола.
Финляндия внедрила эти изменения в текущем сезоне, и Эмма Аалто и Милли Коллинг стали первой в стране однополой танцевальной парой. Решение изменить правила последовало за официальным запросом обеих спортсменок выступать вместе, что побудило Финскую федерацию фигурного катания пересмотреть прежние рекомендации. Теперь федерация указывает партнеров просто как «Фигурист A» и «Фигурист B», а не как «мужчина» и «женщина». Этот шаг рассматривается как движение в сторону более инклюзивных соревнований и как знак изменения устоявшихся норм в спорте.
На это решение положительно отреагировал один из ведущих мировых танцоров на льду, британец Льюис Гибсон, который вместе с Лайлой Фир в этом году занял третье место в финале серии Гран-при. «Я был очень рад, когда узнал, что Британская федерация фигурного катания со следующего сезона откроет танцы на льду и для однополых пар. Это соответствует практике других стран. Инклюзия не меняет фигурное катание — она его обогащает», — отметил Гибсон в разговоре с изданием Outsports.
Он подчеркнул, что такой шаг дает большему числу спортсменов возможность найти подходящего партнера, особенно в небольших странах, где ощущается нехватка фигуристов-мужчин.
О значимости этого исторического решения ранее высказывалась и Эмма Аалто: «Это был довольно долгий путь. Мы ждали год, пока было принято решение разрешить нам участвовать в соревнованиях. Когда у нас впервые появилась эта идея, мы даже не могли сразу начать тренироваться вместе». В свою очередь Коллинг отметила, что негативные комментарии никак не повлияли на нее и партнершу: «Мы видели статью с высказываниями российского политика. Мы от души посмеялись над этим и выбросили из головы. Это ничего не изменило».
Одним из самых громких критиков нововведения стал депутат Государственной думы РФ и спортивный функционер Дмитрий Свищев, который назвал участие однополых пар в соревнованиях «смешным». В комментарии российскому пропагандистскому агентству ТАСС он заявил: «Финская ассоциация фигурного катания перепутала фигурное катание с ледовым шоу или цирком. Я не думаю, что это имеет какое-то отношение к спорту, и не думаю, что у этого есть будущее».
Между тем вопрос включения однополых пар все активнее поднимают и бывшие спортсмены высшего уровня. Среди них — трехкратная чемпионка мира из Канады Кейтлин Уивер, а также бывшие олимпийские чемпионки Мэдисон Хаббелл и Габриэлла Пападакис, которые в совместных выступлениях демонстрировали поддержку этой инициативе. Трехкратный чемпион мира Скотт Моир также отмечал, что подобные изменения могут помочь решить проблему нехватки партнеров-мужчин в этом виде спорта.