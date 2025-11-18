Мать бросила его в год: самая суровая сторона жизни латвийского паралимпийского чемпиона Рихарда Сникуса
В День независимости Латвии на TV3 покажут документальный фильм о параолимпийском чемпионе Рихарде Сникусе — спортсмене, которого воспитала бабушка после того, как мать оставила его в младенчестве. Это история стойкости, боли и побед.
В честь Дня провозглашения независимости Латвийской Республики сегодня, 18 ноября, на канале TV3 будут показана документальная картина "Рихард Сникус. Голос всадника". Фильм рассказывает о богатом на достижения паралимпийце Рихарде Сникусе и его пути к Паралимпийским играм 2024 года в Париже.
Премьера документального фильма "Рихард Сникус. Голос всадника" состоялась в конце сентября. На неё из Балдоне приехала почти вся семья двукратного паралимпийского чемпиона. Лишь бабушка Рита Юревича, которая воспитала внука достойным человеком, которым гордится вся Латвия, осталась дома и ждала своих.
Как сообщает журнал Kas Jauns, режиссер и автор сценария фильма Ивета Ауниня раскрыла очень болезненный факт из биографии двукратного паралимпийского чемпиона. Когда маленького Рихарда его мама Кристина привезла домой, бабушка Рита почувствовала, что со здоровьем мальчика что-то не так. Сначала медики будто бы давали надежду, что все будет хорошо, но через год все же установили: у Рихарда детский церебральный паралич. Бабушка строго сказала, что внук останется жить у неё — если мать хочет жить своей жизнью, пусть так и будет. Так и случилось. В фильме прозвучала версия, что мама Рихарда переехала жить в Грузию. Благодаря настойчивой заботе и любви бабушки Риты и дедушки Андрея Рихард жил такой же жизнью, как его сверстники. Для многих было чудом, когда дедушка научил мальчика кататься на велосипеде. Хотя дедушки уже нет на этом свете, Рихард продолжает гонять на велосипеде, помогает бабушке по хозяйству и упорно занимается конным спортом, а в свободное время работает диджеем.
Вне славы
Рихард живет с бабушкой в частном доме в Балдоне — в соседнем доме живет его тетя Элина Бригмане с семьей. Рихард любит поддерживать дома педантичный порядок, покупает в магазине продукты себе и бабушке. В последнее время у Рихарда начали давать о себе знать боли в ногах, но раньше он и траву косил, и дрова колол, и другие домашние работы делал. Бабушка Рита, которой 80 лет, безмерно гордится достижениями внука, но сама избегает светских мероприятий, поэтому не приехала и на премьеру фильма. Элина добавляет, что бабушка не поехала с Рихардом и на церемонию вручения ему ордена Трех Звезд: "Она больше сельский человек. Раньше держала коров и ухаживала за огромным садом. Она любит работать, и эти лучи славы её меньше интересует".
Мама написала после Парижа
Отсутствия мамы и папы Рихард Сникус не ощущает, ведь всю необходимую жизненную мудрость и любовь получил от бабушки и дедушки. У него вовсе нет желания встречаться с биологическими родителями.
Элина в разговоре с Kas Jauns признаётся, что с мамой Рихарда их семья никогда не общалась, но однажды она неожиданно написала в Facebook: "Мы поначалу думали, что она, может быть, умерла, но потом — если это вообще была она — написала нам после Парижской паралимпиады в прошлом сентябре. В соцсетях ведь никогда не знаешь, кто тебе пишет, но по тем детским воспоминаниям показалось, что это может быть она, ведь писала о вещах, которые никто другой знать не мог. Перекинулись парой слов, но о самом Рихарде она особо не говорила. Только несколько раз поблагодарила, что я о нём забочусь. Кристина оставила Рихарда, когда ему был год, мне тогда было пять. Я очень хорошо помню Кристину, она была мне очень милая сестра, заботилась обо мне. У нас в семье был еще брат, но он умер в тот год, когда я родилась. Кристина и брат были очень близки, будто близнецы. Думаю, удар от потери брата стал для неё неизлечимой травмой, и она сломалась как человек. Ведь теперь, когда мы переписывались в Facebook, она помнила каждую минуту - во сколько брат умер и как это произошло. Почти 40 лет прошло, за которые от Кристины мы не получили ни весточки. Думаю, мама больше не переживает из-за этого и приняла факт. Мы уже не знаем, как бы все сложилось, если бы Рихард остался жить с Кристиной. Возможно, тогда он бы не оказался там, где он сегодня..."