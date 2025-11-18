Мать бросила его в год: самая суровая сторона жизни латвийского паралимпийского чемпиона Рихарда Сникуса

Элина в разговоре с Kas Jauns признаётся, что с мамой Рихарда их семья никогда не общалась, но однажды она неожиданно написала в Facebook: "Мы поначалу думали, что она, может быть, умерла, но потом — если это вообще была она — написала нам после Парижской паралимпиады в прошлом сентябре. В соцсетях ведь никогда не знаешь, кто тебе пишет, но по тем детским воспоминаниям показалось, что это может быть она, ведь писала о вещах, которые никто другой знать не мог. Перекинулись парой слов, но о самом Рихарде она особо не говорила. Только несколько раз поблагодарила, что я о нём забочусь. Кристина оставила Рихарда, когда ему был год, мне тогда было пять. Я очень хорошо помню Кристину, она была мне очень милая сестра, заботилась обо мне. У нас в семье был еще брат, но он умер в тот год, когда я родилась. Кристина и брат были очень близки, будто близнецы. Думаю, удар от потери брата стал для неё неизлечимой травмой, и она сломалась как человек. Ведь теперь, когда мы переписывались в Facebook, она помнила каждую минуту - во сколько брат умер и как это произошло. Почти 40 лет прошло, за которые от Кристины мы не получили ни весточки. Думаю, мама больше не переживает из-за этого и приняла факт. Мы уже не знаем, как бы все сложилось, если бы Рихард остался жить с Кристиной. Возможно, тогда он бы не оказался там, где он сегодня..."