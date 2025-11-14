Легендарный футболист Артем Руднев, который раньше говорил, что ему не нужен латышский язык, теперь будет тренировать детей в Даугавпилсе
Футбольная школа Даугавпилса в начале недели объявила, что в футбол вернулся один из лучших латвийских нападающих — Артем Руднев. Он будет передавать свои знания детям, став тренером.
Бывший нападающий сборной Латвии будет работать в Даугавпилсской футбольной школе с командой U-13 (дети 2013 года рождения). Как отмечает школа, Руднев поделится опытом и профессиональными навыками. «Однозначно ценное пополнение не только для Даугавпилса, но и для развития всего латвийского футбола. Примерно месяц назад у нас с Артемом была коммуникация о такой возможности. Я был уверен, что такой шанс нельзя упускать, когда наш местный талант (пример 1000% тяжелого труда и настойчивости) хочет и может поделиться опытом с воспитанниками футбольной школы Даугавпилса», — говорится в заявлении директора школы Дениса Сарафанюка, который вскоре после этого подал в думу заявление об уходе с должности. Его просьба была удовлетворена, и Сарафанюк, занимавший пост с марта 2022 года, больше эти обязанности не выполняет.
Артем Руднев объявил о завершении карьеры восемь лет назад — в конце сентября 2017 года. Тогда сообщалось, что он завершает карьеру по личным причинам. За время своей карьеры Руднев играл за польский познанский Lech, немецкие Hamburg и Koln. В составе сборной Латвии он провел 38 матчей, забив два гола. Самой яркой его игрой считается хет-трик в матче Лиги Европы против знаменитого туринского Juventus.
Во время спортивной карьеры у Руднева были разные моменты. Играя в Гамбурге, он оказался в центре конфликта с женой на улице города — та в разгар ссоры почти откусила ему язык. Позже Руднев объяснил, что инцидент был связан с отчаянием супруги после потери третьего ребенка, который родился мертвым.
Резонанс также вызвали его слова о латышском языке в интервью газете Diena. Руднев заявил, что знание латышского ему не нужно, так как он может говорить с журналистами на русском, польском или английском. «Мои знания латышского языка? Я его знаю плохо. Понимать и читать могу, но разговаривать - нет. Почему я хотя бы что-то понимаю? Не знаю, этот вопрос не ко мне. Наверно потому, что мы живем в Латвии. Государственный язык тут латышский... Если честно, то в знаниях латышского языка я особо не нуждаюсь». На эти слова публично отреагировал тогдашний капитан сборной Каспар Горкшс, а сам Рудневс впоследствии извинился перед болельщиками и сказал, что его неправильно поняли.
После окончания футбольной карьеры новостей о деятельности Артема Руднева было немного. Работая в Даугавпилсской футбольной школе, ему будет необходимо владеть государственным языком. Согласно данным сайта Латвийской спортивной федерации, Руднев получил сертификат спортивного специалиста категории B, действительный до 2030 года.