Легендарный футболист Артем Руднев, который раньше говорил, что ему не нужен латышский язык, теперь будет тренировать детей в Даугавпилсе

Резонанс также вызвали его слова о латышском языке в интервью газете Diena. Руднев заявил, что знание латышского ему не нужно, так как он может говорить с журналистами на русском, польском или английском. «Мои знания латышского языка? Я его знаю плохо. Понимать и читать могу, но разговаривать - нет. Почему я хотя бы что-то понимаю? Не знаю, этот вопрос не ко мне. Наверно потому, что мы живем в Латвии. Государственный язык тут латышский... Если честно, то в знаниях латышского языка я особо не нуждаюсь». На эти слова публично отреагировал тогдашний капитан сборной Каспар Горкшс, а сам Рудневс впоследствии извинился перед болельщиками и сказал, что его неправильно поняли.