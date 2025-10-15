Тренер сборной Латвии по футболу объяснил причины разгромного поражения от команды Англии

По словам итальянского специалиста, против таких соперников, как Англия, нельзя допускать ошибок. Противники быстрее и сильнее, что вынуждает ошибаться. «Но мы всегда старались исправлять каждую ошибку и оставаться в игре, — отметил Николато. — После такого счёта, как в первом тайме, нелегко продолжать борьбу и не опускать головы».