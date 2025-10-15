Тренер сборной Латвии по футболу объяснил причины разгромного поражения от команды Англии
Главный тренер сборной Латвии по футболу Паоло Николато после разгромного поражения от сборной Англии в понедельник в Риге признал, что его команда местами действовала неплохо, однако разница в классе между командами слишком велика.
Сборная Латвии уступила Англии со счётом 0:5 (0:3) в матче квалификации чемпионата мира 2026 года. Эта победа обеспечила англичанам выход в финальный турнир.
«В целом нужно сказать, что мы сделали всё, на что сейчас способны», — сказал Николато после матча.
«Разница в уровне мастерства между командами очень большая. В отдельных эпизодах мы сыграли неплохо. Сохраняли правильное отношение, боролись, насколько могли, и даже создали несколько небольших моментов».
По словам итальянского специалиста, против таких соперников, как Англия, нельзя допускать ошибок. Противники быстрее и сильнее, что вынуждает ошибаться. «Но мы всегда старались исправлять каждую ошибку и оставаться в игре, — отметил Николато. — После такого счёта, как в первом тайме, нелегко продолжать борьбу и не опускать головы».
Тренер подчеркнул, что подобные матчи очень важны для латвийской сборной, потому что из них можно извлечь много полезного.
«Это футбол самого высокого уровня, и нашим игрокам нужны такие игры, чтобы прогрессировать», — добавил главный тренер сборной Латвии.
После шести туров Квалификационной группы K в европейской зоне лидирует Англия, набравшая 18 очков и уже обеспечившая себе место в финальной стадии. У Албании — 11 очков, у Сербии — 10. Сборная Латвии после семи матчей имеет пять очков, а Андорра — одно.
В финальную стадию чемпионата мира от Европы выйдут 16 сборных: 12 победителей групп и 4 команды, определённые по итогам плей-офф, в которых сыграют 12 обладателей вторых мест и 4 лучшие победительницы групп Лиги наций сезона 2024/2025, не попавшие в первую двойку своих квалификационных групп.
Финальный турнир чемпионата мира с участием 48 сборных пройдёт в июне и июле 2026 года в Канаде, Мексике и США.