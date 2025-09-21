Копьеметательница Анете Сиетиня о завоеванном серебре на чемпионате мира: "Пошла ва-банк!"

В Instagram размещено видео, где ее спрашивают, как ей удалось завоевать серебряную медаль на чемпионате мира. Анете ответила: "Когтями, борьбой, верой и убежденностью, что все получится."

Спортсменка призналась, что в первых попытках ей мешала боль в пятке, поэтому не удавался успешный разбег. Она спросила тренера, что делать в такой ситуации, на что получила встречный вопрос: "Так что мы делаем?" Анете вспоминает, что тогда сказала: "Идем ва-банк - потом посмотрим, что будет".