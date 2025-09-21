Копьеметательница Анете Сиетиня о завоеванном серебре на чемпионате мира: "Пошла ва-банк!"
В Instagram-аккаунте Athleticslv метательница копья Анете Сиетиня поделилась впечатлениями о завоеванной серебряной медали.
В Instagram размещено видео, где ее спрашивают, как ей удалось завоевать серебряную медаль на чемпионате мира. Анете ответила: "Когтями, борьбой, верой и убежденностью, что все получится."
Спортсменка призналась, что в первых попытках ей мешала боль в пятке, поэтому не удавался успешный разбег. Она спросила тренера, что делать в такой ситуации, на что получила встречный вопрос: "Так что мы делаем?" Анете вспоминает, что тогда сказала: "Идем ва-банк - потом посмотрим, что будет".
Она посвятила серебряную медаль ушедшей в вечность бывшему тренеру Валентине Эйдуке.
Анете Сиетиня начала соревнования с незасчитанной попытки, во втором броске метнула копьё на 59,43 м, третий результат также не был засчитан, но в четвёртой попытке она показала 59,56 м и с десятого места поднялась на восьмое, обеспечив себе право на ещё один бросок. Такой же результат показала китаянка Су Линдань, однако её второй лучший результат — 58,97 м — оказался хуже, чем у Сиетини.
В пятой попытке Сиетиня метнула копье на 63,35 м, поднявшись на третье место. В шестой попытке латвийка установила новый личный рекорд — 64,64 м, улучшив прежний результат 2017 года на 17 сантиметров и завоевав серебро чемпионата мира.
До этого серебряную медаль на чемпионате мира для Латвии выигрывала только прыгунья в длину Инета Радевич, ставшая второй в 2011 году в южнокорейском Тэгу.
Победительницей стала Хулейси Ангуло из Эквадора, установившая во второй попытке национальный рекорд — 65,12 м, что стало крупнейшим успехом её карьеры. Третье место заняла австралийка Маккензи Литтл с результатом 63,58 м.
Согласно правилам о государственных денежных премиях за спортивные достижения, за серебряную медаль чемпионата мира спортсменам полагается немного более 17 000 евро.