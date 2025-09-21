"Порзиньгис разваливается": в США считают, что лучший баскетболист Латвии уже не будет играть на прежнем уровне
"Бостон «Селтикс» обменяли Кристапа Порзиньгиса этим летом, стремясь сократить расходы, и, похоже, сделали это как раз вовремя", - пишет издание Hardwood Houdini.
Болельщики видели, как KP (KP - так в США называют Кристапа) прихрамывал в плей-офф, ослабленный загадочной болезнью. Ситуация не улучшилась и на Евробаскете, где Порзиньгис выступал неровно: он с трудом забивал и не произвел впечатления на скаутов — очередной сигнал, что его лучшие времена позади.
Кристап Порзиньгис в августе отметил 30-летие и имеет длинную историю травм. С 2018 года он лишь однажды провел более 57 матчей за сезон, а за последние шесть лет его средний показатель — всего 52,5 игры. Болельщиков это раздражает, и решение Бостона расстаться с ним выглядит логичным, даже если у команды нет надежного центра.
"Порзиньгис — уникальный игрок: он может растягивать оборону, защищать кольцо и стабильно набирать по 20 очков, если здоров. Именно таким его помнят фанаты, но «Хоукс», возможно, никогда не увидят этого баскетболиста. Он уже не будет столь слаб, как в плей-офф, однако лучшие его дни прошли", - полагает издание.
По мнению Hardwood Houdini, "Кристапс Порзиньгис разваливается и уже не вернется на прежний уровень". В прошлом сезоне KP проводил на площадке всего 28,8 минуты в среднем — это его худший показатель со времен дебютного года. Причина в травмах, а у «Хоукс» есть Оньека Оконгву, который рвется получить больше времени на позиции центра.
Порзиньгис потерял в скорости. Ожидается, что количество его блоков снизится, ведь он превращается в чисто «краскового» защитника. Он будет держаться ближе к кольцу, но подстраховывать партнеров и выскакивать на блоки с каждым годом станет труднее.
"Брайан Уиндхорст из ESPN точно подметил: спустя месяцы после загадочной болезни KP так и не вернулся к себе прежнему. Хорошо, что он выходил на площадку и получал минуты, но проблемы, похоже, остались и могут уже никогда не исчезнуть".
Бостон «Селтикс» обменяли Кристапа Порзиньгиса, чтобы сэкономить деньги, пока Джейсон Тейтум пропускает весь сезон. Это было разумное решение: 30-летний латвиец слабо сыграл на Евробаскете и не был участником Матча всех звезд с 2018 года. "Единорог" по-прежнему уникален, но его карьера идет на спад, и рассчитывать на прежние монструозные цифры, которые фанаты помнят по его лучшим годам в Бостоне, не приходится.
"К сожалению, травмы догоняют KP. Болельщикам остается лишь надеяться на лучшее, но нужно быть готовыми к продолжению спада. Порзиньгис хочет доказать всем обратное, однако пока нет таких признаков", - пишет Hardwood Houdini.