"Порзиньгис разваливается": в США считают, что лучший баскетболист Латвии уже не будет играть на прежнем уровне
фото: LETA
Карьера пошла по наклонной?
В мире

"Порзиньгис разваливается": в США считают, что лучший баскетболист Латвии уже не будет играть на прежнем уровне

Отдел спорта

Otkrito.lv

"Бостон «Селтикс» обменяли Кристапа Порзиньгиса этим летом, стремясь сократить расходы, и, похоже, сделали это как раз вовремя", - пишет издание Hardwood Houdini.

Болельщики видели, как KP (KP - так в США называют Кристапа) прихрамывал в плей-офф, ослабленный загадочной болезнью. Ситуация не улучшилась и на Евробаскете, где Порзиньгис выступал неровно: он с трудом забивал и не произвел впечатления на скаутов — очередной сигнал, что его лучшие времена позади.

Кристап Порзиньгис в августе отметил 30-летие и имеет длинную историю травм. С 2018 года он лишь однажды провел более 57 матчей за сезон, а за последние шесть лет его средний показатель — всего 52,5 игры. Болельщиков это раздражает, и решение Бостона расстаться с ним выглядит логичным, даже если у команды нет надежного центра.

"Порзиньгис — уникальный игрок: он может растягивать оборону, защищать кольцо и стабильно набирать по 20 очков, если здоров. Именно таким его помнят фанаты, но «Хоукс», возможно, никогда не увидят этого баскетболиста. Он уже не будет столь слаб, как в плей-офф, однако лучшие его дни прошли", - полагает издание.

По мнению Hardwood Houdini, "Кристапс Порзиньгис разваливается и уже не вернется на прежний уровень". В прошлом сезоне KP проводил на площадке всего 28,8 минуты в среднем — это его худший показатель со времен дебютного года. Причина в травмах, а у «Хоукс» есть Оньека Оконгву, который рвется получить больше времени на позиции центра. 

Порзиньгис потерял в скорости. Ожидается, что количество его блоков снизится, ведь он превращается в чисто «краскового» защитника. Он будет держаться ближе к кольцу, но подстраховывать партнеров и выскакивать на блоки с каждым годом станет труднее.

"Брайан Уиндхорст из ESPN точно подметил: спустя месяцы после загадочной болезни KP так и не вернулся к себе прежнему. Хорошо, что он выходил на площадку и получал минуты, но проблемы, похоже, остались и могут уже никогда не исчезнуть".

Бостон «Селтикс» обменяли Кристапа Порзиньгиса, чтобы сэкономить деньги, пока Джейсон Тейтум пропускает весь сезон. Это было разумное решение: 30-летний латвиец слабо сыграл на Евробаскете и не был участником Матча всех звезд с 2018 года. "Единорог" по-прежнему уникален, но его карьера идет на спад, и рассчитывать на прежние монструозные цифры, которые фанаты помнят по его лучшим годам в Бостоне, не приходится.

"К сожалению, травмы догоняют KP. Болельщикам остается лишь надеяться на лучшее, но нужно быть готовыми к продолжению спада. Порзиньгис хочет доказать всем обратное, однако пока нет таких признаков", - пишет Hardwood Houdini.

Темы

СШАБостонКристапс ПорзиньгисНБАКристапа

Другие сейчас читают