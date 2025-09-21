"Порзиньгис разваливается": в США считают, что лучший баскетболист Латвии уже не будет играть на прежнем уровне

Кристап Порзиньгис в августе отметил 30-летие и имеет длинную историю травм. С 2018 года он лишь однажды провел более 57 матчей за сезон, а за последние шесть лет его средний показатель — всего 52,5 игры. Болельщиков это раздражает, и решение Бостона расстаться с ним выглядит логичным, даже если у команды нет надежного центра.