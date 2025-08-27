Сборная Латвии по баскетболу стартует сегодня в Риге на чемпионате Европы
Мужская сборная Латвии по баскетболу сегодня в Риге матчем против национальной команды Турции начнет финальный турнир чемпионата Европы. Игра в «Xiaomi арене» стартует в 18:00, прямую трансляцию обеспечивает телеканал TV3.
Другие матчи рижской группы: в 14:45 сыграют Чехия и Португалия, а в 21:15 – Сербия и Эстония. Все встречи будут показаны и на платформе Go3.
В контрольных матчах перед чемпионатом сборная Латвии одержала две победы и трижды потерпела поражение: в Триесте проиграла Италии (75:91), дома в овертайме уступила Литве (105:109) и обыграла Словению (100:88), в Афинах проиграла Греции (86:104), а затем победила Италию (83:68).
Сборная Турции в проверочных играх уступила Литве (70:91) и чемпиону мира Германии (71:73), но победила Чехию (79:65), Литву (84:81) и Черногорию (96:85).
На чемпионат Европы 2022 года сборная Латвии не пробилась, заняв последнее место в своей квалификационной группе. Турки тогда вышли в плей-офф, но в 1/8 финала в овертайме уступили Франции (86:87).
Латвия выигрывала чемпионат Европы в 1935 году и завоевала серебро в 1939-м, а после восстановления независимости лучшим результатом стало пятое место в 2017 году. Наивысшее достижение Турции – серебряные медали домашнего чемпионата 2001 года.
Финальный турнир чемпионата Европы пройдет в четырех городах – Риге, Тампере, Катовице и Лимасоле – в конце августа и начале сентября.
Сборная Латвии в группе А сыграет в Риге: после Турции 29 августа предстоит игра с Эстонией, 30 августа с Сербией, 1 сентября с Португалией и 3 сентября с Чехией.
По четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф, который также состоится в Риге и в первой половине сентября определит призеров турнира.
В группе B в Тампере сыграют Германия, Финляндия, Великобритания, Литва, Швеция и Черногория. В группе C в Лимасоле – Кипр, Италия, Грузия, Испания, Греция и Босния и Герцеговина. В группе D в Катовице – Польша, Исландия, Франция, Словения, Бельгия и Израиль.