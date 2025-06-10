Сборная Латвии по футболу сыграла вничью с Албанией в квалификации ЧМ-2026
Мужская сборная Латвии по футболу во вторник в Риге сыграла вничью 1:1 с Албанией в матче квалификации чемпионата мира 2026 года.
В первые десять минут матча обе команды получили угловые, но ни одной из сторон не удалось успешно их разыграть. На 17-й минуте албанцы смогли разыграть мяч в штрафной латвийской команды, но вратарь Кришьянис Звиедрис атаку прервал.
Через минуту латвийские футболисты пошли в контратаку, и Владислав Гутковский в штрафной соперника получил толчок в спину, благодаря чему Латвия получила пенальти. Пробить 11-метровый вызвался Янис Икауниекс, но его удар отбил вратарь албанцев Томас Стракоша.
На 29-й минуте Албания вышла вперед после того, как Арбер Ходжа с левого фланга навесил мяч перед воротами, где Рей Манай после рикошета пробил мимо Звиедриса.
В компенсированное время первого тайма латвийцы еще дважды получили право пробить с угловых. Первый не удался, но после второго углового, исполненного Андреем Циганником, капитан сборной Латвии Антоний Черномордый в прыжке головой в штрафной албанцев отправил мяч в ворота.
Во втором тайме команды играли активно, на встречных курсах. Небольшое преимущество, впрочем, было у сборной Албании. Однако, опасных моментов ни одна из сборных создать не смогла.
В дополнительное время албанцы получили штрафной удар, но латвийцам удалось вынести мяч из своей штрафной. Продолжение дополнительного времени также прошло под контролем албанских футболистов, однако латвийцы удержали свои ворота «сухими», и матч завершился со счетом 1:1.
В другом матче группы Сербия дома уверенно обыграла Андорру со счетом 3:0 (2:0). В первом тайме Александр Митрович дважды поразил ворота Андорры, а в начале второго тайма точно реализовал пенальти, установив окончательный счет 3:0.
В квалификационной группе K у Англии после трех матчей девять очков, Албания в четырех играх набрала пять, у Сербии и Латвии — по четыре очка (при двух и трех матчах соответственно), а Андорра в четырех поединках не заработала ни одного пункта.
В первых двух матчах квалификационного турнира Латвия на выезде обыграла Андорру со счетом 1:0 и проиграла Англии 0:3. В свою очередь, Албания в марте в гостях уступила Англии 0:2, дома разгромила Андорру 3:0, а в субботу на своем поле сыграла 0:0 с Сербией.