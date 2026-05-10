Вы моете голову, а она все равно появляется: правда о перхоти, которую многие не знают
Перхоть часто воспринимают как что-то неловкое: будто человек плохо моет голову, неправильно выбирает шампунь или просто недостаточно следит за собой. На самом деле это гораздо более сложная история. Белые хлопья на волосах и одежде чаще всего говорят не о плохой гигиене, а о нарушении баланса кожи головы — ее жирности, микрофлоры, защитного барьера и реакции организма на обычные микроорганизмы, которые живут на коже почти у всех.
Перхоть — это легкая форма шелушения кожи головы. В более выраженном варианте она может быть связана с себорейным дерматитом — распространенным состоянием, при котором появляются чешуйки, зуд, покраснение и раздражение на участках кожи, где много сальных желез: на голове, лице, около носа, бровей, ушей, иногда на груди. Себорейный дерматит не заразен и сам по себе не приводит к постоянной потере волос, хотя при сильном зуде и расчесывании волосы могут временно выглядеть хуже.
Главный парадокс перхоти в том, что она может появляться как при сухости кожи, так и при ее повышенной жирности. В первом случае кожа головы пересыхает, начинает шелушиться, и человек замечает мелкие сухие белые чешуйки. Во втором случае проблема связана с активной работой сальных желез: кожного сала становится больше, оно меняет среду на поверхности кожи, и это может провоцировать воспаление и более плотные, желтоватые, жирные чешуйки. Mayo Clinic указывает, что среди частых причин шелушения кожи головы врачи различают как сухость и обезвоживание, так и чрезмерную активность сальных желез.
Один из ключевых участников этого процесса — дрожжеподобный грибок Malassezia. Он не является чем-то «грязным» или редким: такие микроорганизмы в норме живут на коже человека. Проблема начинается тогда, когда кожа слишком активно реагирует на их присутствие или когда создаются условия для их чрезмерной активности. Американская академия дерматологии отмечает, что в развитии себорейного дерматита, с которым часто связана стойкая перхоть, роль играют кожное сало и дрожжевые микроорганизмы, живущие на коже.
То есть перхоть — это не просто «грязная голова». Скорее это сбой в системе: кожа выделяет жир, микроорганизмы перерабатывают компоненты этого жира, кожа раздражается, защитный барьер нарушается, клетки начинают обновляться быстрее обычного — и на поверхности появляются заметные чешуйки.
На перхоть влияют и гормоны. Именно поэтому она часто появляется в подростковом возрасте или в молодости, когда сальные железы работают активнее. У многих людей проблема тянется годами: может ослабевать, возвращаться, обостряться зимой, после стресса, болезни, смены ухода или в периоды, когда кожа головы становится более жирной. По данным Mayo Clinic, перхоть часто начинается в молодом возрасте и может продолжаться в среднем возрасте, а у некоторых людей сохраняется дольше.
Есть и индивидуальная предрасположенность. У одних людей кожа спокойно переносит Malassezia и избыток кожного сала, у других быстро отвечает зудом, воспалением и шелушением. Риск себорейного дерматита выше при жирной коже, некоторых кожных заболеваниях, ослабленном иммунитете и неврологических состояниях, например болезни Паркинсона. Это не значит, что перхоть у обычного человека говорит о серьезной болезни, но объясняет, почему у разных людей одна и та же ситуация на коже головы проявляется по-разному.
Иногда перхоть усиливают сами средства ухода. Агрессивные шампуни, частое использование сухого шампуня, лаки, масла, плотные маски у корней, раздражающие компоненты в косметике или слишком редкое очищение кожи головы могут ухудшать ситуацию. Если кожа жирная, но ее редко промывают, на поверхности накапливаются кожное сало, остатки стайлинга и отмершие клетки. Если же кожу пересушивают слишком активным очищением, она может начать шелушиться уже из-за раздражения и повреждения барьера.
Еще один фактор — стресс. Он не является единственной причиной перхоти, но может усиливать уже существующую склонность. Во время длительного напряжения меняется работа иммунной системы, может усиливаться воспалительная реакция кожи, нарушаться сон и уход за собой. В итоге человек замечает: раньше перхоти почти не было, а после тяжелого периода она внезапно появилась или стала заметнее.
Важно и то, что не все, что выглядит как перхоть, действительно является обычной перхотью. Похожие симптомы могут давать псориаз кожи головы, экзема, аллергическая реакция на краску или уходовое средство, грибковая инфекция, контактный дерматит. Если чешуйки плотные, кожа красная, есть сильный зуд, мокнутие, корки, болезненность, выпадение волос пятнами или проблема не проходит на лечебных шампунях, лучше обратиться к дерматологу. DermNet описывает перхоть как не воспалительную форму себорейного дерматита на коже головы, но при выраженном покраснении, плотных бляшках или распространении на лицо речь уже может идти о другом или более активном процессе.
Лечение обычно строится вокруг контроля процесса. Часто используют шампуни с противогрибковыми и противовоспалительными компонентами: например кетоконазолом, селеном, цинком пиритионом, салициловой кислотой или дегтем. Но важна не только формула, а и способ применения: лечебный шампунь обычно нужно оставить на коже головы на несколько минут, а не смывать сразу. Mayo Clinic отдельно обращает внимание, что многие шампуни от перхоти должны находиться на коже головы более пяти минут, чтобы подействовать.