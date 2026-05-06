VID обратился с сообщением к родителям, чьи дети намерены работать во время каникул
В 2026 году родители сохраняют право на налоговый вычет за детей, которые работают только во время летних каникул, не старше 19 лет и продолжают обучение в общеобразовательных, профессиональных, высших или специальных учебных заведениях. Об этом напоминает латвийская Служба госдоходов (Valsts ieņēmumu dienests - VID).
Налоговые льготы для родителей
Если ребенок до 19 лет продолжает учебу и работает только летом (с 1 июня по 31 августа), родителю не нужно вычеркивать его из налоговой книжки как иждивенца, и статус иждивения не прекращается автоматически. Таким образом, даже если ребенок работает летом, родитель сохраняет налоговый вычет — необлагаемая часть зарплаты составляет 250 евро в месяц.
Если же ребенок до 19 лет учится и работает также в течение учебного года, его статус иждивенца прекращается автоматически с началом трудовых отношений. Если работа прекращается, родителям нужно самостоятельно восстановить статус через систему EDS Службы государственных доходов. Для этого требуется подтверждение, что месячный доход ребенка не превышает 250 евро.
Условия уплаты налогов зависят от режима налогообложения работодателя.
Общий налоговый режим
Если ученик работает у работодателя (в том числе у плательщика налога на микропредприятия), работодатель удерживает подоходный налог 25,5% и уплачивает социальные взносы 34,09%.
Социальные взносы не применяются, если ребенку меньше 15 лет. В остальных случаях 10,50% удерживаются из зарплаты работника, а 23,59% платит работодатель.
Работодатель — сельхозпроизводитель
Если ученик получает доход как сезонный сельхозработник, применяется ставка 15%, но не менее 0,70 евро за каждый рабочий день. Отдельные социальные взносы не начисляются.
Например, при зарплате 500 евро «на руки» остается около 425 евро после уплаты налога.
Налоговая книжка
Ученики могут использовать электронную налоговую книжку, указывая место работы, где применяется необлагаемый минимум и льготы.
- Если ученик работает по общему режиму, он может выбрать — указывать работодателя или нет.
- Если речь идет о сезонных сельхозработах, работодателя указать нельзя, и налоговые льготы не применяются.
- Если работодатель указан, применяется необлагаемый минимум 550 евро в месяц.
- Например, при зарплате 780 евро после налогов ученик получает 660,33 евро.
- Если работодатель не указан — 520,08 евро.
- Если необлагаемый минимум не применялся, переплаченный налог можно вернуть, подав годовую декларацию с 1 марта по 1 июня следующего года.
Налоговая книжка доступна только в электронном виде через систему EDS Службы государственных доходов.
Полезная информация
По различным вопросам можно звонить по телефону +37167120000 или писать через EDS.
Дополнительную информацию молодежь также может найти на сайтах Государственного агентства занятости и Государственной инспекции труда.
