VID обратился с сообщением к родителям, чьи дети намерены работать во время каникул

Если ребенок до 19 лет продолжает учебу и работает только летом (с 1 июня по 31 августа), родителю не нужно вычеркивать его из налоговой книжки как иждивенца, и статус иждивения не прекращается автоматически. Таким образом, даже если ребенок работает летом, родитель сохраняет налоговый вычет — необлагаемая часть зарплаты составляет 250 евро в месяц.