Мир сходит с ума: как сохранить ментальное здоровье, когда вокруг слишком много плохих новостей
Постоянный поток тревожных новостей, чувство нестабильности и усталость от происходящего бьют по психике даже тех, кто раньше считал себя спокойным человеком. Но сохранить ментальное здоровье в такое время все же можно — с помощью простых, практичных и действительно работающих привычек.
Когда вокруг слишком много тревожных событий, психика истощается не только от самих новостей, но и от постоянного ощущения незавершенности. Мозг как будто все время ждет новой угрозы и не получает сигнала, что хотя бы на несколько часов можно выдохнуть. Поэтому одна из самых полезных вещей — не просто "меньше читать новости", а вводить для себя четкие информационные рамки. Например, не проверять новости сразу после пробуждения и за час до сна. Утро и поздний вечер — самые уязвимые моменты для нервной системы, и если начинать день с тревоги, а заканчивать им же, организм почти не выходит из режима напряжения.
Еще один работающий прием — не читать новости в тех местах, где вы обычно отдыхаете. Кровать, диван, кухня, любимое кафе или даже ванна не должны превращаться в точки постоянного потребления тревожной информации. Иначе мозг перестает воспринимать их как безопасные пространства. Намного полезнее выбрать для этого одно конкретное место: например, читать новости только за столом или только сидя в кресле. Звучит странно, но это помогает не растаскивать тревогу по всей повседневной жизни.
Очень важно сократить количество "незаметной тревоги". Это тот случай, когда человек вроде бы не читает новости весь день, но постоянно что-то проверяет: Telegram, уведомления, заголовки, сторис, комментарии. Каждое такое микровключение не успокаивает, а снова дергает нервную систему. Поэтому иногда полезнее не просто уменьшить время в ленте, а убрать сам механизм внезапного вброса стресса: отключить push-уведомления у новостных каналов, вынести тревожащие приложения с главного экрана, убрать автоматическое открытие ленты.
Хорошо работает и так называемая "разгрузка головы на бумагу". Но не в формате "ведите дневник благодарности", который многим кажется натянутым, а в более приземленном виде. Когда тревожных мыслей слишком много, можно разделить лист на три колонки: что меня сейчас пугает, на что я могу повлиять, что я сделаю в ближайшие 24 часа. Даже если в последней колонке будет всего один пункт — например, оплатить счет, записаться на прием, сходить за продуктами, — это уже возвращает ощущение опоры. Тревога любит неопределенность, а конкретное действие немного ее сужает.
В периоды общей нестабильности особенно вредна привычка жить в режиме постоянной доступности. Многим кажется, что нельзя пропустить звонок, сообщение, письмо или новость, потому что "вдруг что-то случится". Но именно это ощущение круглосуточной готовности сильно изматывает. Иногда психике нужен не отпуск, а хотя бы короткие окна недоступности. Например, 40 минут без телефона во время прогулки, час без мессенджеров вечером, утро без чтения чатов. Это не побег от реальности, а способ дать нервной системе передышку.
Еще один небанальный, но очень полезный совет — заранее составить для себя "антикризисный список". Когда человеку тяжело, он часто не может быстро сообразить, что именно его обычно хоть немного стабилизирует. Поэтому в спокойный момент стоит буквально записать: что меня обычно успокаивает, кто из людей помогает мне прийти в себя, какие действия ухудшают мое состояние, что я могу сделать, если меня накроет сильная тревога. В плохой день не нужно будет изобретать помощь заново — у вас уже будет готовая инструкция для себя.
Полезно также замечать, какие именно форматы информации вас разрушают сильнее всего. Один человек тяжело переносит видео, другой — прямые эфиры, третий — чтение эмоциональных комментариев, а не самих новостей. Иногда проблема не только в объеме плохих новостей, а в конкретном способе их потребления. Если после коротких текстов вы еще держитесь, а после видео с места событий вас выбивает на полдня, значит, дело не в "слабости", а в особенностях вашей нервной системы. И это можно учитывать.
В тревожное время многим становится хуже от ощущения, что они "ничего полезного не делают". Поэтому важны не только отдых и самопомощь, но и маленькие действия с понятным результатом. Что-то разобрать, починить, приготовить, отправить, закончить, вытереть, посадить, донести, перевести, отредактировать. Любое завершенное действие дает мозгу сигнал, что мир не состоит только из угроз и беспомощности. Иногда именно бытовая конкретика лучше всего возвращает человека в реальность.
Отдельно стоит сказать о разговорах. Не все разговоры о тревоге полезны. Если после общения с человеком вам всегда хуже, страшнее и тяжелее, это не поддержка, а совместное раскручивание паники. В такое время важно искать не просто собеседников, а тех, рядом с кем становится хоть немного устойчивее. Иногда лучше один короткий разговор с адекватным человеком, чем три часа переписки в общем чате, где все друг друга пугают.
И наконец, один из самых недооцененных советов — перестать требовать от себя прежней продуктивности. В нестабильное время люди часто продолжают мерить себя старыми стандартами: почему я стал хуже соображать, почему мне труднее работать, почему я быстрее устаю. Но психика, которая тратит силы на постоянную внутреннюю мобилизацию, действительно работает иначе. Иногда забота о ментальном здоровье — это не "собраться", а честно снизить планку там, где это возможно, и перестать добивать себя за то, что вы не машина.