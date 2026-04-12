Мир сходит с ума: как сохранить ментальное здоровье, когда вокруг слишком много плохих новостей

Когда вокруг слишком много тревожных событий, психика истощается не только от самих новостей, но и от постоянного ощущения незавершенности. Мозг как будто все время ждет новой угрозы и не получает сигнала, что хотя бы на несколько часов можно выдохнуть. Поэтому одна из самых полезных вещей — не просто "меньше читать новости", а вводить для себя четкие информационные рамки. Например, не проверять новости сразу после пробуждения и за час до сна. Утро и поздний вечер — самые уязвимые моменты для нервной системы, и если начинать день с тревоги, а заканчивать им же, организм почти не выходит из режима напряжения.